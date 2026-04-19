На війні загинув 23-річний гімнаст Микита Литвинов

Микита Литвинов. Фото: Комплексна Спортивна Школа "Суми"

Український гімнаст Микита Литвинов, який також займався хокеєм, загинув на фронті під час виконання бойового завдання. На момент загибелі військовому було 23 роки.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на КСШ Суми.

Загинув український спортсмен

За інформацією, трагедія сталася 9 квітня на Січеславському напрямку. Він загинув внаслідок атаки російського безпілотника.

До війни Микита займався спортивною гімнастикою у КДЮСШ Суми. За роки тренувань він був дисциплінованим і цілеспрямованим спортсменом, який постійно працював над собою.

Окрім гімнастики, Литвинов також займався іншими видами спорту. Він виступав за хокейний клуб "Суми".

Читайте також:

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Микита вступив до лав Збройних сил України. Він проходив службу у складі Поліської бригади Десантно-штурмових військ.

Мати військового Марина Литвинова у соціальних мережах поділилася спогадами про сина, назвавши його мужнім, наполегливим та щирим. Вона згадала його любов до спорту, тварин і здатність допомагати іншим.

"Я намагаюся жити далі, без тебе, але зараз навіть важко дихати, відчуваю себе суцільною кровоточивою раною, намагаюсь зрозуміти, що сталося", — додала мама гімнаста.

