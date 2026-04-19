Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Під час бойових дій на фронті загинув український гімнаст

Під час бойових дій на фронті загинув український гімнаст

Ua ru
Дата публікації: 19 квітня 2026 18:42
На війні загинув 23-річний гімнаст Микита Литвинов
Микита Литвинов. Фото: Комплексна Спортивна Школа "Суми"

Український гімнаст Микита Литвинов, який також займався хокеєм, загинув на фронті під час виконання бойового завдання. На момент загибелі військовому було 23 роки.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на КСШ Суми.

Никита Литвинов
Микита Литвинов. Фото: Комплексна Спортивна Школа "Суми"

Загинув український спортсмен

За інформацією, трагедія сталася 9 квітня на Січеславському напрямку. Він загинув внаслідок атаки російського безпілотника.

До війни Микита займався спортивною гімнастикою у КДЮСШ Суми. За роки тренувань він був дисциплінованим і цілеспрямованим спортсменом, який постійно працював над собою.

Окрім гімнастики, Литвинов також займався іншими видами спорту. Він виступав за хокейний клуб "Суми".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Микита вступив до лав Збройних сил України. Він проходив службу у складі Поліської бригади Десантно-штурмових військ.

Мати військового Марина Литвинова у соціальних мережах поділилася спогадами про сина, назвавши його мужнім, наполегливим та щирим. Вона згадала його любов до спорту, тварин і здатність допомагати іншим.

"Я намагаюся жити далі, без тебе, але зараз навіть важко дихати, відчуваю себе суцільною кровоточивою раною, намагаюсь зрозуміти, що сталося", — додала мама гімнаста.

смерть спортивна гімнастика загинув спортсмен
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації