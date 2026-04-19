Главная Спорт Во время боевых действий на фронте погиб украинский гимнаст

Дата публикации 19 апреля 2026 18:42
На войне погиб 23-летний гимнаст Никита Литвинов
Никита Литвинов. Фото: Комплексная Спортивная Школа "Сумы"

Украинский гимнаст Никита Литвинов, который также занимался хоккеем, погиб на фронте во время выполнения боевого задания. К моменту гибели военному было 23 года.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на КСШ Сумы.

Никита Литвинов
Погиб украинский спортсмен

По информации, трагедия произошла 9 апреля на Сичеславском направлении. Он погиб в результате атаки российского беспилотника.

До войны Никита занимался спортивной гимнастикой в КДЮСШ Сумы. За годы тренировок он был дисциплинированным и целеустремленным спортсменом, который постоянно работал над собой.

Кроме гимнастики, Литвинов также занимался другими видами спорта. Он выступал за хоккейный клуб "Сумы".

Читайте также:

После начала полномасштабного вторжения РФ Никита вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Он проходил службу в составе Полесской бригады Десантно-штурмовых войск.

Мать военного Марина Литвинова в социальных сетях поделилась воспоминаниями о сыне, назвав его мужественным, настойчивым и искренним. Она вспомнила его любовь к спорту, животным и способность помогать другим.

"Я пытаюсь жить дальше, без тебя, но сейчас даже трудно дышать, чувствую себя сплошной кровоточащей раной, пытаюсь понять, что произошло", — добавила мама гимнаста.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE информировал о громкомзаявлении Рико Верхувена, адресованном Александру Усику накануне возможного боя.

Также Новини.LIVE писал о команде и спарринг-партнерах, которые помогают Усику во время подготовки к следующему поединку.

смерть спортивная гимнастика погиб спортсмен
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
