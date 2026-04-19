На войне погиб 23-летний гимнаст Никита Литвинов

Никита Литвинов. Фото: Комплексная Спортивная Школа "Сумы"

Украинский гимнаст Никита Литвинов, который также занимался хоккеем, погиб на фронте во время выполнения боевого задания. К моменту гибели военному было 23 года.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на КСШ Сумы.

Погиб украинский спортсмен

По информации, трагедия произошла 9 апреля на Сичеславском направлении. Он погиб в результате атаки российского беспилотника.

До войны Никита занимался спортивной гимнастикой в КДЮСШ Сумы. За годы тренировок он был дисциплинированным и целеустремленным спортсменом, который постоянно работал над собой.

Кроме гимнастики, Литвинов также занимался другими видами спорта. Он выступал за хоккейный клуб "Сумы".

После начала полномасштабного вторжения РФ Никита вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Он проходил службу в составе Полесской бригады Десантно-штурмовых войск.

Мать военного Марина Литвинова в социальных сетях поделилась воспоминаниями о сыне, назвав его мужественным, настойчивым и искренним. Она вспомнила его любовь к спорту, животным и способность помогать другим.

"Я пытаюсь жить дальше, без тебя, но сейчас даже трудно дышать, чувствую себя сплошной кровоточащей раной, пытаюсь понять, что произошло", — добавила мама гимнаста.

