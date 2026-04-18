Головна Спорт

На війні загинув президент українського футзального клубу

Дата публікації: 18 квітня 2026 12:03
На фронті загинув президент футзального клубу
Олександр Діденко. Фото: кадр з відео

На початку квітня 2026 року в бою проти російських окупантів загинув президент аматорського футзального клубу "Одна Родина" Олександр Діденко. Він став одним із "Янголів спорту", який віддав життя за Україну.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на мера Черкас Анатолія Бондаренка.

Олександр Діденко. Фото: facebook.com/merbondarenko

Загинув футзальний функціонер із Черкас

Діденко, уродженець Черкас, де провів дитинство та юність, був співзасновником сімейної компанії "Одна Родина", а також створив однойменний футзальний клуб, який грав у регіональних змаганнях серед аматорських команд.

У Черкасах він закінчив колегіум "Берегиня", а згодом здобув освіту у Черкаському державному бізнес-коледжі за спеціальністю "Економіка і підприємництво". Після навчання Діденко займався бізнесом.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну стало пичиною того, що він добровільно став на захист України. Діденко служив у лавах Збройних сил України на посаді оператора відділення протитанкових ракетних комплексів.

Загинув функціонер на Донеччині. Обставини загибелі не уточнюються, однак відомо, що загинув під час виконання бойового завдання.

Поховали Діденка у Черкасах, де його провели в останню путь рідні, друзі, побратими та представники спортивної спільноти.

"Олександр Діденко залишився вірним військовій присязі та українському народу. Мужньо виконавши свій військовий обов’язок, він загинув у бою на Донеччині.

Вічна слава Герою! Щирі співчуття рідним і близьким Олександра Діденка", — написав Бондаренко.

Футзал війна в Україні загинув спортсмен
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
