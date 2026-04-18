На фронте погиб президент футзального клуба

Александр Диденко. Фото: кадр из видео

В начале апреля 2026 года в бою против российских оккупантов погиб президент любительского футзального клуба "Одна Родина" Александр Диденко. Он стал одним из "Ангелов спорта", который отдал жизнь за Украину.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.

Александр Диденко. Фото: facebook.com/merbondarenko

Погиб футзальный функционер из Черкасс

Диденко, уроженец Черкасс, где провел детство и юность, был соучредителем семейной компании "Одна Родина", а также создал одноименный футзальный клуб, который играл в региональных соревнованиях среди любительских команд.

В Черкассах он окончил коллегиум "Берегиня", а затем получил образование в Черкасском государственном бизнес-колледже по специальности "Экономика и предпринимательство". После учебы Диденко занимался бизнесом.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину стало причиной того, что он добровольно стал на защиту Украины. Диденко служил в рядах Вооруженных сил Украины в должности оператора отделения противотанковых ракетных комплексов.

Погиб функционер в Донецкой области. Обстоятельства гибели не уточняются, однако известно, что погиб во время выполнения боевого задания.

Похоронили Диденко в Черкассах, где его провели в последний путь родные, друзья, побратимы и представители спортивного сообщества.

"Александр Диденко остался верен военной присяге и украинскому народу. Мужественно выполнив свой воинский долг, он погиб в бою в Донецкой области.

Вечная слава Герою! Искренние соболезнования родным и близким Александра Диденко", — написал Бондаренко.

