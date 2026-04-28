Футболист Дирда вспомнил, как россияне стреляли в него в 2022 году

Егор Дирда с Кубком UA STEEL. Фото: UA STEEL LEAGE

Футболист ФК "Армат" Егор Дирда рассказал о событиях 26 февраля 2022 года. В тот день он получил тяжелое ранение во время обстрела гражданского автобуса в Харьковской области. Игрок находился в транспорте вместе с матерью.

В результате атаки были погибшие и раненые, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Украинский футболист рассказал, что автобус двигался из Харькова в сторону Изюма. В салоне находилось большое количество людей, пытавшихся покинуть опасную зону. Во время движения началась стрельба, в результате которой водитель погиб. Сам футболист получил серьезное ранение ноги и не мог передвигаться самостоятельно.

Дирда вспомнил события обстрела

"Я вместе с мамой ехал на автобусе из Харькова в Изюм. В салоне было много людей, почти все места были заняты, люди стояли в проходах. Внезапно началась паника и стрельба, я сразу почувствовал сильную боль и не мог двигаться. Потом нас начали вытаскивать из автобуса, вокруг были раненые и погибшие", — рассказал Дирда.

После ранения спростмен прошел длительное лечение и реабилитацию. По его словам, врачи не исключали тяжелых последствий, включая угрозу ампутации. Несмотря на это, он смог вернуться к тренировкам и сыграть в официальном матче. В составе "Армата" футболист впоследствии стал победителем Кубка Медиалиги.

