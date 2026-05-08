В Норвегии отреагировали на запрет ФИФА россиянину играть за их сборную

В ФИФА не разрешили российскому вратарю "Буде-Глимт" Никите Хайкину выступать за национальную сборную Норвегии. Ранее он получил гражданство этой страны.

Решение ФИФА прокомментировал норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на росСМИ.

По словам журналиста, в Норвегии были удивлены позицией ФИФА, хотя главный тренер национальной команды Столе Сольбаккен допускал такой вариант развития событий. Сальтведт отметил, что международная федерация считает, будто вратарь не соответствует всем критериям для смены футбольной ассоциации.

"Должен признать, мы были очень удивлены решением ФИФА. Они утверждают, что Хайкин не соответствует всем критериям. Обычно получить норвежский паспорт значительно сложнее, чем разрешение от международных федераций, но не в этот раз", — сказал журналист.

Также Сальтведт заявил, что ФИФА якобы пытается сделать "странное заявление", из-за чего пострадал именно футболист. Из-за этого Норвежская футбольная федерация сейчас спешно подает апелляцию.

Журналист добавил, что окончательная заявка сборной Норвегии на чемпионат мира должна быть сформирована уже в ближайшее время. Если апелляцию удовлетворят, Хайкин получит шанс попасть в состав команды.

Хайкин родился в Израиле, имеет российское происхождение и долгое время выступает за норвежский "Буде-Глимт". После получения гражданства он претендовал на выступления за сборную Норвегии.

