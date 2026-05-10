Дюбуа жестоко избил Уордли и отобрал титул WBO

Бой Уордли против Дюбуа. Фото: Reuters

В Манчестере (Англия) местный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли в дебютной защите титула встретился с экс-владельцем пояса IBF соотечественником Даниэлем Дюбуа. Поединок завершился в 11-м раунде.

Дюбуа победил техническим нокаутом, сообщил портал Новини.LIVE.

На старте боя Дюбуа оказался на канвасе. Судья зафиксировал нокдаун после удара по макушке головы. После этого на ринге начался открытый бой, где Уордли много промахивался, а Даниэль регулярно отвечал точными ударами.

Во втором раунде Уордли продолжал идти вперед, но Дюбуа постоянно ловил соперника опасными ударами на контратаках. В этом раунде казалось, что на ринге боксеры разного уровня.

Третий раунд Дюбуа начал агрессивно. Он атаковал одиночными ударами, после чего клинчевал. В середине раунда Даниэль пропустил встречный оверхенд и взял колено — нокдаун номер два. Это стало неожиданностью для британца. Дюбуа перебивал соперника на протяжении трех раундов, но из-за двух оверхендов отдал первый и третий раунды со счетом 8:10.

Даниэль Дюбуа в нокдауне. Фото: Reuters

В четвертом раунде Дюбуа начал с правого прямого, который очень точно попал в голову соперника. Владимир Кличко в свое время неоднократно завершал бои подобными ударами, но Уордли выдержал атаку британца.

Пятый раунд прошел под диктовку Дюбуа, который постоянно шел в атаку и наносил точные удары. Фабио откровенно был не готов и начал уставать.

Весь шестой раунд Дюбуа постоянно давил и в конце раунда начал затяжными сериями разбивать Уордли. Фабио выдержал серию ударов и не упал. Однако рефери мог зафиксировать нокдаун, когда британец оперся на канаты.

Бой Уордли против Дюбуа. Фото: Reuters

Дюбуа продолжил активно атаковать Фабио в седьмом раунде и разбил ему нос. Команда Уордли не останавливала бой, но правильно сделала, потому что в конце раунда боксеры провели активный обмен ударами.

В восьмом, девятом и десятом раундах Дюбуа продолжал доминировать над уставшим и окровавленным соперником. Команда Уордли не снимала своего бойца с поединка, что однозначно было ошибкой и риском для здоровья.

В 11-м раунде рефери решил остановить бой после очередного удара, который потряс Фабио.

Результат: победа Дюбуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

