Вордлі пояснив, коли може відбутися його бій з Усиком

Чемпіон WBO в суперважкій вазі Фабіо Вордлі висловився про можливий поєдинок з Олександром Усиком. Британський боксер зізнався, що вже не так упевнений в організації цього бою. За словами спортсмена, раніше українець уже не виходив проти нього після перемоги Вордлі в іншому важливому поєдинку.

Британець зосереджений на підготовці до зустрічі з Даніелем Дюбуа, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Fight Hub TV.

Поєдинок між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа відбудеться 9 травня. Переможець бою може стати одним із претендентів на титульний поєдинок у суперважкій вазі. При цьому Олександр Усик готується до іншого протистояння. Українець має зустрітися з нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном. Вордлі вважає, що рішення Усика пов'язане з поточним етапом кар'єри чемпіона.

Що сказав Вордлі про поєдинок з Усиком

"Я вже менше в це вірю, ніж раніше. Раніше він говорив, що поб'ється з переможцем мого бою, але цього не сталося. Якщо він захоче битися, нехай хоч голуба поштового відправить, і ми все організуємо. Можливо, Усик уже розуміє, що він не той боєць, яким був кілька років тому", — заявив Вордлі.

Британець також зазначив, що наступний бій українця може показати нинішній рівень чемпіона світу. На думку Вордлі, поєдинок дасть відповіді на багато запитань щодо фізичного стану Усика. Сам британець залишається непереможеним на професійному рингу. На його рахунку 20 перемог і одна нічия, при цьому 19 боїв завершилися нокаутом.

