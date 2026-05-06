Уордли объяснил, когда может состояться его бой с Усиком

Чемпион WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли высказался о возможном поединке с Александром Усиком. Британский боксер признался, что уже не так уверен в организации этого боя. По словам спортсмена, ранее украинец уже не выходил против него после победы Уордли в другом важном поединке.

Британец сосредоточен на подготовке к встрече с Даниэлем Дюбуа, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Fight Hub TV.

Поединок между Фабио Уордли и Даниэля Дюбуа состоится 9 мая. Победитель боя может стать одним из претендентов на титульный поединок в супертяжелом весе. При этом Александр Усик готовится к другому противостоянию. Украинец должен встретиться с нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном. Уордли считает, что решение Усика связано с текущим этапом карьеры чемпиона.

Что сказал Уордли о поединке с Усиком

"Я уже меньше в это верю, чем раньше. Раньше он говорил, что подерется с победителем моего боя, но этого не произошло. Если он захочет драться, пусть хоть голубя почтового отправит, и мы все организуем. Возможно, Усик уже понимает, что он не тот боец, каким был несколько лет назад", — заявил Уордли.

Британец также отметил, что следующий бой украинца может показать нынешний уровень чемпиона мира. По мнению Уордли, поединок даст ответы на многие вопросы относительно физического состояния Усика. Сам британец остается непобежденным на профессиональном ринге. На его счету 20 побед и одна ничья, при этом 19 боев завершились нокаутом.

