Лапин будет драться на шоу Усик - Верховен: известно имя соперника

Даниэль Лапин и актер Джейсон Стейтем. Фото: instagram.com/daniel.lapin/

Украинский боксер Даниэль Лапин получил соперника на свой следующий поединок. Обладатель титулов WBO, WBA и IBF Intercontinental в полутяжелом весе выступит в карде большого боксерского шоу Усик — Верховен в Гизе (Египет).

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на LuckyPunch.

Лапин вернется на ринг

Соперником украинца станет 28-летний француз Бенджамен Мендес Тани, который имеет рекорд — 9 побед и 1 поражение. При этом лишь два поединка он завершил досрочно, что свидетельствует о его более техничном, чем нокаутерском стиле.

Француз обычно выступает в крузервейте, однако согласился спуститься в полутяжелую категорию ради этого боя.

Последний раз Тани выходил в ринг 22 ноября 2025 года. В том поединке он одолел тунисца Садока Себки, уверенно контролируя ход боя. Для него бой с Лапиным станет серьезной проверкой против более титулованного соперника.

Даниэль в последний раз боксировал 21 марта в Киеве. Тогда украинец не оставил шансов латвийцу Кристапсу Булмейстарсу, завершив бой уже в первом раунде техническим нокаутом.

Предстоящий поединок станет для Лапина 14-м в карьере. На данный момент он выиграл 13 боев, пять нокаутом и ни разу не проиграл.

Лапин готовится к бою в тренировочном лагере в Испании вместе с Александром Усиком.

