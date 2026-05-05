Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Лапин узнал имя своего соперника на шоу Усик — Верхувен

Лапин узнал имя своего соперника на шоу Усик — Верхувен

Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 23:41
Лапин будет драться на шоу Усик - Верховен: известно имя соперника
Даниэль Лапин и актер Джейсон Стейтем. Фото: instagram.com/daniel.lapin/

Украинский боксер Даниэль Лапин получил соперника на свой следующий поединок. Обладатель титулов WBO, WBA и IBF Intercontinental в полутяжелом весе выступит в карде большого боксерского шоу Усик — Верховен в Гизе (Египет).

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на LuckyPunch.

Лапин вернется на ринг

Соперником украинца станет 28-летний француз Бенджамен Мендес Тани, который имеет рекорд — 9 побед и 1 поражение. При этом лишь два поединка он завершил досрочно, что свидетельствует о его более техничном, чем нокаутерском стиле.

Француз обычно выступает в крузервейте, однако согласился спуститься в полутяжелую категорию ради этого боя.

Последний раз Тани выходил в ринг 22 ноября 2025 года. В том поединке он одолел тунисца Садока Себки, уверенно контролируя ход боя. Для него бой с Лапиным станет серьезной проверкой против более титулованного соперника.

Читайте также:

Даниэль в последний раз боксировал 21 марта в Киеве. Тогда украинец не оставил шансов латвийцу Кристапсу Булмейстарсу, завершив бой уже в первом раунде техническим нокаутом.

Предстоящий поединок станет для Лапина 14-м в карьере. На данный момент он выиграл 13 боев, пять нокаутом и ни разу не проиграл.

Лапин готовится к бою в тренировочном лагере в Испании вместе с Александром Усиком.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Рико Верхувен получил травму накануне боя с Александром Усиком, однако подготовка к поединку продолжается.

Также Новини.LIVE информировал, где и когда в Украине можно будет посмотреть бой Усика с Верхувеном, который состоится 23 мая и будет транслироваться на стриминговых платформах.

благотворительность Марта Костюк Мадрид (WTA)
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации