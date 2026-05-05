Головна Спорт Лапін дізнався ім'я свого суперника на шоу Усик — Верхувен

Дата публікації: 5 травня 2026 23:41
Лапін битиметься на шоу Усик — Верховен: відоме ім'я суперника
Даніель Лапін та актор Джейсон Стейтем. Фото: instagram.com/daniel.lapin/

Український боксер Даніель Лапін отримав суперника на свій наступний поєдинок. Володар титулів WBO, WBA та IBF Intercontinental у напівважкій вазі виступить у карді великого боксерського шоу Усик — Верховен у Гізі (Єгипет).

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на LuckyPunch.

Лапін повернеться на ринг

Суперником українця стане 28-річний француз Бенджамен Мендес Тані, який має рекорд — 9 перемог і 1 поразка. При цьому лише два поєдинки він завершив достроково, що свідчить про його більш технічний, ніж нокаутерський стиль.

Француз зазвичай виступає в крузервейті, однак погодився спуститися в напівважку категорію заради цього бою.

Востаннє Тані виходив у ринг 22 листопада 2025 року. У тому поєдинку він здолав тунісця Садока Себкі, впевнено контролюючи хід бою. Для нього бій із Лапіним стане найсерйознішою перевіркою проти більш титулованого суперника.

Читайте також:

Даніель востаннє боксував 21 березня в Києві. Тоді українець не залишив шансів латвійцю Крістапсу Булмейстарсу, завершивши бій уже в першому раунді технічним нокаутом.

Майбутній поєдинок стане для Лапіна 14-м у кар’єрі. Наразі він виграв 13 боїв, п’ять нокаутом і жодного разу не програв.

Лапін готується до бою в тренувальному таборі в Іспанії разом з Олександром Усиком.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Ріко Верхувен отримав травму напередодні бою з Олександром Усиком, однак підготовка до поєдинку продовжується.

Також Новини.LIVE інформував, де і коли в Україні можна буде переглянути бій Усика з Верхувеном, який відбудеться 23 травня та транслюватиметься на стримінгових платформах.

Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
