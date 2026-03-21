Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Даніель Лапін швидко нокаутував суперника на шоу компанії Усика

Ua ru
Дата публікації: 21 березня 2026 23:57
Даніель Лапін. Фото: Reuters

Український боксер Даніель Лапін переміг Крістапса Булмейстарса технічним нокаутом у першому раунді в головному бою вечора Usyk 17 Promotion. Поєдинок відбувся в Лісниках під Києвом.

Про результати бою повідомив портал Новини.LIVE.

Лапін не відчув свого опонента

Лапін, який виступає у напівважкій вазі до 79,4 кг, швидко перехопив ініціативу в поєдинку. Українець зупинив атаку суперника, після чого провів серію ударів і змусив латвійця відступати до канатів.

Після серії пропущених ударів Булмейстарс опустився на коліно та виплюнув капу. Рефері зафіксував дострокову перемогу українського боксера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лапін здобув 13-ту перемогу в кар’єрі та зберіг нуль у графі поразок. Для латвійця це п’ята поразка на професійному ринзі.

У рамках вечора боксу також відбулося кілька інших поєдинків із достроковими завершеннями. Свій професійний дебют зробив олімпійський чемпіон Олександр Хижняк, який нокаутував Вілмера Барона з Колумбії.

У надважкій вазі Дмитро Ловчинський нокаутував Сінана Кизілтаса в першому раунді.

17-річна Кіра Макогоненко дебютувала в профі й перемогла Поліну Довгинку за очками. У напівважкій вазі Микола Лактіонов здолав Андрія Санджуру після відмови суперника в третьому раунді.

Айдер Абдураїмов завершив свій бій технічним нокаутом у третьому раунді. У суперсередній вазі Джамал Кулієв нокаутував Бурака Аккуша ударом по корпусу вже в першому раунді.

Дебютант Даніїл Жасан переміг Миколу Трофименка технічним нокаутом у другому раунді. Ельвін Алієв змусив Віктора Хуліо відмовитися від продовження бою в другому раунді.

Павло Іллюша також завершив свій поєдинок достроково, нокаутувавши Івана Левицького у другому раунді.

бокс професійний бокс Даниель Лапін українські боксери Usyk17
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації