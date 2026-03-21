Даніель Лапін швидко нокаутував суперника на шоу компанії Усика

Даніель Лапін. Фото: Reuters

Український боксер Даніель Лапін переміг Крістапса Булмейстарса технічним нокаутом у першому раунді в головному бою вечора Usyk 17 Promotion. Поєдинок відбувся в Лісниках під Києвом.

Лапін не відчув свого опонента

Лапін, який виступає у напівважкій вазі до 79,4 кг, швидко перехопив ініціативу в поєдинку. Українець зупинив атаку суперника, після чого провів серію ударів і змусив латвійця відступати до канатів.

Після серії пропущених ударів Булмейстарс опустився на коліно та виплюнув капу. Рефері зафіксував дострокову перемогу українського боксера.

Лапін здобув 13-ту перемогу в кар’єрі та зберіг нуль у графі поразок. Для латвійця це п’ята поразка на професійному ринзі.

У рамках вечора боксу також відбулося кілька інших поєдинків із достроковими завершеннями. Свій професійний дебют зробив олімпійський чемпіон Олександр Хижняк, який нокаутував Вілмера Барона з Колумбії.

У надважкій вазі Дмитро Ловчинський нокаутував Сінана Кизілтаса в першому раунді.

17-річна Кіра Макогоненко дебютувала в профі й перемогла Поліну Довгинку за очками. У напівважкій вазі Микола Лактіонов здолав Андрія Санджуру після відмови суперника в третьому раунді.

Айдер Абдураїмов завершив свій бій технічним нокаутом у третьому раунді. У суперсередній вазі Джамал Кулієв нокаутував Бурака Аккуша ударом по корпусу вже в першому раунді.

Дебютант Даніїл Жасан переміг Миколу Трофименка технічним нокаутом у другому раунді. Ельвін Алієв змусив Віктора Хуліо відмовитися від продовження бою в другому раунді.

Павло Іллюша також завершив свій поєдинок достроково, нокаутувавши Івана Левицького у другому раунді.

