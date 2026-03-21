Олімпійський чемпіон Хижняк виграв нокаутом свій перший професійний бій

Олександр Хижняк.

Олімпійський чемпіон Парижа-2024 та срібний призер Токіо-2020 Олександр Хижняк переміг Вілмера Барона технічним нокаутом у першому раунді. Для нього це був успішний дебют у професійному боксі.

Бій відбувся у Лісниках на арені Equides Club у межах боксерського шоу Usyk 17 Promotion, повідомив портал Новини.LIVE.

Як Хижняк дебютував у професійному боксі

Хижняк провів дебютний бій у суперсередній вазі до 76,2 кг. Його суперником став колумбійський боксер Вілмер Барон, який мав рекорд 8 перемог, 14 поразок і 1 нічию.

Українець очікувано активно розпочав поєдинок і відразу захопив ініціативу. Олександр притиснув суперника до канатів і контролював дистанцію, змушуючи Барона працювати в обороні.

У середині першого раунду Хижняк відправив суперника в нокдаун після джеба. Барон піднявся і продовжив бій, однак не зміг вирівняти ситуацію.

Наприкінці трихвилинки українець знову змусив суперника опинитися на канвасі. Після другого падіння Барон відмовився від продовження поєдинку, і рефері зафіксував дострокову перемогу.

Хижняк здобув перемогу технічним нокаутом у першому раунді та розпочав професійну кар’єру з показником 1-0, 1 КО.

Для олімпійського чемпіона Парижа-2024 цей бій став першим, але не останнім у професійному статусі. Хижняк планує поєднувати виступи в профі з аматорською кар’єрою. Головною ціллю боксера є Олімпіада-2028 у Лос-Анджелесі.

Хижняк за свою аматорську кар’єру також виграв чемпіонат світу (2017 рік), чемпіонат Європи (2017) та двічі тріумфував на Європейських іграх (2019, 2023).

На аматорському ринзі Хижняк виграв 126 боїв, 26 нокаутом та програв 17 поєдинків.

Інші результати турніру Usyk 17 Promotion

У межах вечора боксу від Usyk 17 Promotion у надважкій вазі учасник олімпійських ігор Дмитро Ловчинський нокаутував турка Сінана Кизілтаса вже в першому раунді. У цьому ж шоу відбувся дебют 17-річної Кіри Макогоненко, яка за очками перемогла Поліну Довгинку.

У напівважкій категорії Микола Лактіонов достроково здолав молдованина Андрія Санджуру — суперник відмовився продовжувати бій у третьому раунді через травму. Айдер Абдураїмов також яскраво дебютував, завершивши поєдинок проти Павла Павлова технічним нокаутом у третьому раунді.

У суперсередній вазі Джамал Кулієв нокаутував Бурака Аккуша ударом по корпусу вже в першому раунді. Дебютант Даніїл Жасан переміг Миколу Трофименка технічним нокаутом у другому раунді.

Ельвін Алієв здобув перемогу над колумбійцем Віктором Хуліо після відмови суперника продовжувати бій у другому раунді. Павло Іллюша нокаутував латвійця Івана Левицького в другому раунді.

Нагадаємо, головний тренер мадридського "Реала" Альваро Арбелоа заявив, що довіряє Андрію Луніну в основі команди.

Національна збірна України почала тренувальний збір в Іспанії разом з гравцями УПЛ.