Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Хижняк оголосив про плани стати чемпіоном світу серед професіоналів

Хижняк оголосив про плани стати чемпіоном світу серед професіоналів

Ua ru
Дата публікації: 20 березня 2026 11:31
Олександр Хижняк під час тренування. Фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr/
Олександр Хижняк під час тренування. Фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr/

Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк визначився з цілями перед стартом професійної кар'єри. Український боксер проведе дебютний бій 21 березня проти колумбійця Вільмера Барона. Поєдинок стане першим для Хижняка на профі-рингу.

Спортсмен уже окреслив ключові завдання на найближче майбутнє, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Українець зазначив, що розуміє різницю між аматорським та професійним боксом. Він підкреслив, що його шлях відрізнятиметься від інших чемпіонів, які раніше переходили в профі. При цьому головною метою залишається завоювання чемпіонського титулу. Надалі Хижняк має намір боротися за об'єднання поясів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Я пишаюся нашими українцями, яким уже вдалося стати чемпіонами світу. У мене своя історія, і я розумію, що цей шлях відрізнятиметься від інших. Звичайно, моя мета - стати чемпіоном світу, а потім об'єднати титули", — заявив олімпійський чемпіон.

Олександр Хижняк - український боксер, який виступає в середній ваговій категорії. Він став олімпійським чемпіоном та призером на двох Іграх. Хижняк вигравав чемпіонат світу серед аматорів. Також у його доробку титули чемпіона Європи та визнання одним із найтехнічніших боксерів свого покоління.

спорт Олександр Хижняк бокс професійний бокс українські боксери
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації