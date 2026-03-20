Хижняк оголосив про плани стати чемпіоном світу серед професіоналів
Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк визначився з цілями перед стартом професійної кар'єри. Український боксер проведе дебютний бій 21 березня проти колумбійця Вільмера Барона. Поєдинок стане першим для Хижняка на профі-рингу.
Спортсмен уже окреслив ключові завдання на найближче майбутнє, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".
Хижняк озвучив мету в професійному боксі
Українець зазначив, що розуміє різницю між аматорським та професійним боксом. Він підкреслив, що його шлях відрізнятиметься від інших чемпіонів, які раніше переходили в профі. При цьому головною метою залишається завоювання чемпіонського титулу. Надалі Хижняк має намір боротися за об'єднання поясів.
"Я пишаюся нашими українцями, яким уже вдалося стати чемпіонами світу. У мене своя історія, і я розумію, що цей шлях відрізнятиметься від інших. Звичайно, моя мета - стати чемпіоном світу, а потім об'єднати титули", — заявив олімпійський чемпіон.
Олександр Хижняк - український боксер, який виступає в середній ваговій категорії. Він став олімпійським чемпіоном та призером на двох Іграх. Хижняк вигравав чемпіонат світу серед аматорів. Також у його доробку титули чемпіона Європи та визнання одним із найтехнічніших боксерів свого покоління.
