Хижняк дебютує у профі на шоу Usyk 17

Олександр Хижняк. Фото: НОК України

Олімпійський чемпіон Парижа-2024 Олександр Хижняк все ж вирішив спробувати себе в професійному боксі. При цьому він не покидатиме аматорський ринг.

Наразі Хижняк уже отримав поєдинок у профі, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на промоутерську компанію Usyk 17 Promotions.

Що відомо про бій Хижняка

За наявною інформацією, Хижняк 21 березня дебютує в професійному боксі на першому вечорі боксу від промоутерської компанії Usyk 17 Promotions Олександра Усика.

Раніше Усик оголосив про відновлення компанії Usyk 17, шоу якої транслюватимуть на телеканалі DAZN. Олександр планує зробити платформу для молодих українських боксерів.

Перше шоу компанії Усика відбудеться у Києві. На ньому свої пояси захищатиме Даніель Лапін.

Також очікується, що на шоу може відбоксувати Юрій Захарєєв, любительська кар’єра якого забуксувала в останні роки.

