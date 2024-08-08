Перші слова Олександра Хижняка після здобуття золотої медалі на Олімпіаді-2024

Український олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк. Фото: REUTERS/Peter Cziborra

Українець Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном з боксу, здобувши золоту медаль на Олімпіаді-2024 в Парижі. Призер прокоментував свою перемогу, наголосивши, що увесь час прагнув саме цього від моменту, коли здобув "срібло" в Токіо.

Про це Олександр Хижняк розповів в коментарі виданню "Суспільне. Спорт".

Читайте також:

Олександр Хижняк про свою перемогу

"Безмежна радість Богу за цю нагороду. Медаль, заради якої я жив до цих Олімпійських ігор. Дякую Богу за те, що я олімпійський чемпіон. Безмежна вдячність нашим військовим за те, що ціною власного життя захищають мир та спокій в моїй країні. Хотів би подякувати своєму батькові, що допоміг дійти до цієї золотої медалі. Це наша нагорода разом. Вдячний своїй дружині, що вірила в мене і ані на секунду не сумнівалася, що в нас все вийде. Дякую своїй родині, своєму місту, українцям та всьому світу, що мене підтримував", — зазначив Хижняк.

Український боксер Олександр Хижняк переміг на Олімпіаді в Парижі. Фото: REUTERS

Боксер зізнався, що його головною ціллю були Олімпійські ігри та "золото" в Парижі. Він також припустив, що ця перемога відкриє нові двері в його житті — чи то в професійному боксі, чи то в любителях. Однак спершу чемпіон хоче повернутися додому й провести час із родиною.

Бій українського боксера Олександра Хижняка на Олімпіаді в Парижі. Фото: REUTERS

Також Хижняк поділився, про що думав під час церемонії нагородження. За його словами, згадував весь свій шлях: тренування, роботу, своє життя, а також як думав лише про "золото" на Олімпіаді.

Український боксер Олександр Хижняк здобув золоту медаль на Олімпіаді в Парижі. Фото: REUTERS

"І коли підіймався прапор України, то дякував Богу, що на найвищих змаганнях підіймався прапор, лунав гімн, дуже багато людей його співали. Для мене це було дуже цінно, і було важко сльози стримати. Відчував кожною клітинкою тіла, ці емоції проходили через мене", — зізнався олімпійський чемпіон.

Український боксер Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном з боксу на Олімпіаді в Парижі. Фото: REUTERS

Нагадаємо, Бущан переходить у відомий клуб — "Динамо" готує трансфер.

Відома спортсменка зробила пропозицію своєму коханому на Олімпіаді-2024.

Курйоз на Олімпіаді-2024 — Кукук виграв конкурс на коні Томаса Мюллера.

Драма на Олімпіаді — Тамбері та Баршим насилу вийшли у фінал зі стрибків у висоту.

Суперниця борчині Лівач госпіталізована під час Олімпіади-2024.