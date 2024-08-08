Перші слова Олександра Хижняка після здобуття золотої медалі на Олімпіаді-2024

Хижняк емоційно прокоментував свою перемогу на Олімпіаді-2024 — перші слова після "золота"
Українець Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном з боксу, здобувши золоту медаль на Олімпіаді-2024 в Парижі. Призер прокоментував свою перемогу, наголосивши, що увесь час прагнув саме цього від моменту, коли здобув "срібло" в Токіо.
Про це Олександр Хижняк розповів в коментарі виданню "Суспільне. Спорт".
Олександр Хижняк про свою перемогу
"Безмежна радість Богу за цю нагороду. Медаль, заради якої я жив до цих Олімпійських ігор. Дякую Богу за те, що я олімпійський чемпіон. Безмежна вдячність нашим військовим за те, що ціною власного життя захищають мир та спокій в моїй країні. Хотів би подякувати своєму батькові, що допоміг дійти до цієї золотої медалі. Це наша нагорода разом. Вдячний своїй дружині, що вірила в мене і ані на секунду не сумнівалася, що в нас все вийде. Дякую своїй родині, своєму місту, українцям та всьому світу, що мене підтримував", — зазначив Хижняк.
Боксер зізнався, що його головною ціллю були Олімпійські ігри та "золото" в Парижі. Він також припустив, що ця перемога відкриє нові двері в його житті — чи то в професійному боксі, чи то в любителях. Однак спершу чемпіон хоче повернутися додому й провести час із родиною.
Також Хижняк поділився, про що думав під час церемонії нагородження. За його словами, згадував весь свій шлях: тренування, роботу, своє життя, а також як думав лише про "золото" на Олімпіаді.
"І коли підіймався прапор України, то дякував Богу, що на найвищих змаганнях підіймався прапор, лунав гімн, дуже багато людей його співали. Для мене це було дуже цінно, і було важко сльози стримати. Відчував кожною клітинкою тіла, ці емоції проходили через мене", — зізнався олімпійський чемпіон.
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