Олександр Хижняк виграв золото у боксі на Олімпіаді-2024 — відео та фото нагородження

Хижняка зі сльозами нагородили довгоочікуваною золотою медаллю Парижа-2024 — фото, відео
У Парижі відбулося нагородження боксерського турніру у ваговій категорії до 80 кг. Нагородили чотирьох найкращих спортсменів у дивізіоні.
Переможцем вагової категорії став Олександр Хижняк, повідомив портал Новини.LIVE.
Нагородження Хижняка
Для Хижняка це другі Олімпійські ігри у кар'єрі. 2021-го року в Токіо Олександр виграв срібну медаль. Українець у фінальному поєдинку домінував, але зненацька пропустив удар, який звалив його з ніг.
Через поразку Хижняк вирішив залишитися ще на один олімпійський цикл і все ж таки виграв довгоочікувану золоту медаль.
Хижняк став четвертим золотим медалістом Олімпійських ігор від України після Володимира Кличка, Олександра Усика та Василя Ломаченка.
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