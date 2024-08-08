Олександр Хижняк виграв золото у боксі на Олімпіаді-2024 — відео та фото нагородження

Олександр Хижняк. Фото: Reuters

У Парижі відбулося нагородження боксерського турніру у ваговій категорії до 80 кг. Нагородили чотирьох найкращих спортсменів у дивізіоні.

Переможцем вагової категорії став Олександр Хижняк, повідомив портал Новини.LIVE.

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Нагородження Олександра Хижняка. Фото: Reuters

Нагородження Хижняка

Для Хижняка це другі Олімпійські ігри у кар'єрі. 2021-го року в Токіо Олександр виграв срібну медаль. Українець у фінальному поєдинку домінував, але зненацька пропустив удар, який звалив його з ніг.

Через поразку Хижняк вирішив залишитися ще на один олімпійський цикл і все ж таки виграв довгоочікувану золоту медаль.

Нагородження Олександра Хижняка. Фото: Reuters

Нагородження Олександра Хижняка. Фото: Reuters

Хижняк став четвертим золотим медалістом Олімпійських ігор від України після Володимира Кличка, Олександра Усика та Василя Ломаченка.

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