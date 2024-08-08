Хижняк переміг Оралбая та приніс Україні третю золоту медаль Олімпіади-2024

Нурбек Оралбай — Олександр Хижняк. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Парижі пройшов фінал з боксу у ваговій категорії до 80 кг. У ринзі зійшлись українець Олександр Хижняк та Нурбек Оралбай з Казахстану.

Хижняк з другої спроби став олімпійським чемпіоном, повідомив портал Новини.LIVE.

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Нурбек Оралбай — Олександр Хижняк. Фото: Reuters

Фінал Хижняк — Оралбай

Перший раунд пройшов у тому стилі, який потрібен Хижняку. При цьому, поєдинок був рівний.

У другому раунді стало зрозуміло, що суперник із Казахстану підсідає фізично і саме тому перевага українця була все помітніше. При цьому судді віддали перемогу в раунді казахстанцю і тому перед фінальним раундом була повна рівність на картках у суддів.

У третьому раунді у Оралбая відкрилася кровотеча, але боксери продовжували йти вперед. На останніх хвилинах Нурбек став повільніше.

За підсумками поєдинку Хижняку віддали перемогу рішенням суддів.

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