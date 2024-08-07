Жан Беленюк прокоментував поразку на Олімпіаді та розповів, чи завершить кар'єру

Жан Беленюк проти Алірези Мохмадіпіані. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх-2024 українець Жан Беленюк програв іранці Алірезу Мохмадіпіані. Вперше за три останні Олімпіади народного депутата України не буде в фіналі.

Після сутички Беленюк висловився про поразку, передає "Трибуна".

Читайте також:

Жан Беленюк проти Алірези Мохмадіпіані. Фото: Reuters

Що сказав Беленюк після поразки

За словами Беленюка, він змагається на рівні, де не можна робити помилок. Він же визнає, що її зробив.

Крім помилки, Жан визнав, що вік теж завадив. При цьому й рівень суперника був дуже високий.

"Це чемпіон світу минулорічний, дуже серйозний опонент. Я перейшов на зворотній пояс, але цього не вистачило.

Варіанти були, але не скористався. Робив все, що було в моїх силах, але цього не вистачило. Але нічого, завтра ще лишається план Б", — сказав Беленюк.

Жан також розповів, що попри вік, у нього залишаються сили на бронзовий фінал і тому він намагатиметься виграти медаль.

"Чи завершу кар’єру? Головне — завтра завершити боротьбу з гарним результатом", — сказав Беленюк.

Нагадаємо, Бущан переходить у відомий клуб — "Динамо" готує трансфер.

Відома спортсменка зробила пропозицію своєму коханому на Олімпіаді-2024.

Курйоз на Олімпіаді-2024 — Кукук виграв конкур на коні Томаса Мюллера.

Драма на Олімпіаді — Тамбері та Баршим насилу вийшли у фінал зі стрибків у висоту.

Суперниця борчині Лівач госпіталізована під час Олімпіади-2024.