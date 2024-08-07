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Беленюк назвал причины поражения на Олимпийских играх

7 августа 2024 21:57
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Жан Беленюк прокомментировал поражение на Олимпиаде и рассказал, завершит ли карьеру
Жан Беленюк против Алирезы Мохмадипиани. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олимпийских играх-2024 украинец Жан Беленюк проиграл иранцу Алирезу Мохмадипиани. Впервые за последние три Олимпиады народного депутата Украины не будет в финале.

После схватки Беленюк высказался о поражении, передает "Трибуна".

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Жан Беленюк против Алирезы Мохмадипиани. Фото: Reuters

Что сказал Беленюк после поражения

По словам Беленюка, он соревнуется на уровне, где нельзя делать ошибок. Он же признает, что ее допустил.

Кроме ошибки Жан признал, что возраст тоже помешал. При этом и уровень соперника был очень высок.

"Это чемпион мира прошлогодний, очень серьезный оппонент. Я перешел на обратный пояс, но этого не хватило.

Варианты были, но не воспользовался. Делал все, что было в моих силах, но этого не хватило. Но ничего, завтра еще остается план Б", — сказал Беленюк.

Жан также рассказал, что, несмотря на возраст, у него остаются силы на бронзовый финал и поэтому он будет пытаться выиграть медаль.

"Завершу ли карьеру? Главное — завтра завершить борьбу с хорошим результатом", — сказал Беленюк.

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