Жан Беленюк проиграл полуфинал Мохмадипиани на Олимпиаде в Париже

Беленюк проиграл в полуфинале Олимпийских игр и сразится за бронзу
На Олимпийских играх в Париже прошел первый полуфинал в весовой категории до 87 кг. Чемпион Токио-2020 Жан Беленюк встретился в схватке против 21-летнего иранца Алиреза Мохмадипиани.
Беленюк проиграл иранскому сопернику, сообщил портал Новини.LIVE.
Беленюк — Мохмадипиани
Украинец активно начал схватку и быстро набрал баллы, благодаря которым вел со счетом 3:0. Во второй половине стычки иранец боролся активнее и смог сравнять счет — 3:3. Поскольку последнее техническое действие было за Мохмадипиане, он победил.
Беленюк будет бороться за бронзовую медаль 8 августа.
Мохмадипиани 8 августа в финале сразится против бывшего борца сборной Украины Семена Новикова, который на Олимпиаде выступает за Болгарию.
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