Жан Беленюк проиграл полуфинал Мохмадипиани на Олимпиаде в Париже

Жан Беленюк. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Париже прошел первый полуфинал в весовой категории до 87 кг. Чемпион Токио-2020 Жан Беленюк встретился в схватке против 21-летнего иранца Алиреза Мохмадипиани.

Беленюк проиграл иранскому сопернику, сообщил портал Новини.LIVE.

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Жан Беленюк против Алиреза Мохмадипиани. Фото: Reuters

Беленюк — Мохмадипиани

Украинец активно начал схватку и быстро набрал баллы, благодаря которым вел со счетом 3:0. Во второй половине стычки иранец боролся активнее и смог сравнять счет — 3:3. Поскольку последнее техническое действие было за Мохмадипиане, он победил.

Жан Беленюк против Алиреза Мохмадипиани. Фото: Reuters

Беленюк будет бороться за бронзовую медаль 8 августа.

Мохмадипиани 8 августа в финале сразится против бывшего борца сборной Украины Семена Новикова, который на Олимпиаде выступает за Болгарию.

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