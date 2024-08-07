Украинец Насибов вышел в финал Олимпиады после победы над Джафаровым

Насибов на вторых Олимпийских играх подряд представит Украину в финале
На Олимпийских играх в Париже начались полуфинальные матчи по греко-римской борьбе. Представитель Украины в весовой категории до 67 кг встретился с первым сеяным азербайджанцем Хасратом Джафаровым.
Насибов смог победить соперника, сообщил портал Новини.LIVE.
Насибов снова в финале
Насибов встретился с оппонентом, который является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным чемпионом Европы.
К тому же у Джафарова был более высокий номер посева чем у украинца. Поэтому азербайджанец активно начал стычку и повел в счете.
Джафаров долго вел в счете — 3:2. Затем Насибову удалось сделать — 3:3. К тому же он вел по последнему техническому действию. Украинцу оставалось отразить все попытки соперника атаковать, что он и сделал.
В финале Олимпийских игр Насибов встретится с соперником из Ирана. Схватка состоится 8 августа.
В 1/8 финала Насибов победил четвертого сеяного серба Мате Немеша (3:2). В четвертьфинале украинец победил пятого сеяного Амантура Исмаилова (7:6) из Кыргызстана.
Отметим, что 25-летний Насибов — серебряный призер Олимпийских игр Токио-2020.
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