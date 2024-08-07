Украънець Насібов вийшов у фінал Олімпіади після перемоги над Джафаровим

Насібов на других Олімпійських іграх поспіль представить Україну у фіналі
На Олімпійських іграх в Парижі почалися півфінальні матчі у греко-римській боротьбі. Представник України у ваговій категорії до 67 кг зустрівся з першим сіяним азербайджанцем Хасратом Джафаровим.
Насібов зміг перемогти суперника, повідомив портал Новини.LIVE.
Насібов знову в фіналі
Насібов зустрівся з опонентом, який є срібним та бронзовим призером чемпіонатів світу, дворазовим чемпіоном Європи.
До того ж у Джафарова був вищий номер посіва ніж у українця. Тому азербайджанець активно почав сутичку та повів у рахунку.
Джафаров довго вів у рахунку — 3:2. Потім Насібову вдалося зробити — 3:3. До того ж він вів за останньою технічною дією. Українцю залишалося відбити всі спроби суперника атакувати, що він і зробив.
У фіналі Олімпійських ігор Насібов зустрінеться з суперником із Ірану. Сутичка відбудеться 8 серпня.
В 1/8 фіналу Насібов переміг четвертого сіяного серба Мате Немеша (3:2). В чвертьфіналі українець переміг пʼятого сіяного Амантура Ісмаїлова (7:6) з Киргизстану.
Зазначимо, що 25-річний Насібов є срібним призером Олімпійських ігор Токіо-2020.
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