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Насібов на других Олімпійських іграх поспіль представить Україну у фіналі

7 серпня 2024 19:52
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Украънець Насібов вийшов у фінал Олімпіади після перемоги над Джафаровим
Парвіз Насібов (у синьому) проти Хасрата Джафарова. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олімпійських іграх в Парижі почалися півфінальні матчі у греко-римській боротьбі. Представник України у ваговій категорії до 67 кг зустрівся з першим сіяним азербайджанцем Хасратом Джафаровим.

Насібов зміг перемогти суперника, повідомив портал Новини.LIVE.

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Парвиз Насибов
Парвіз Насібов (у синьому) проти Хасрата Джафарова. Фото: Reuters

Насібов знову в фіналі

Насібов зустрівся з опонентом, який є срібним та бронзовим призером чемпіонатів світу, дворазовим чемпіоном Європи.

До того ж у Джафарова був вищий номер посіва ніж у українця. Тому азербайджанець активно почав сутичку та повів у рахунку.

Парвиз Насибов
Парвіз Насібов (у синьому) проти Хасрата Джафарова. Фото: Reuters

Джафаров довго вів у рахунку — 3:2. Потім Насібову вдалося зробити — 3:3. До того ж він вів за останньою технічною дією. Українцю залишалося відбити всі спроби суперника атакувати, що він і зробив.

У фіналі Олімпійських ігор Насібов зустрінеться з суперником із Ірану. Сутичка відбудеться 8 серпня.

В 1/8 фіналу Насібов переміг четвертого сіяного серба Мате Немеша (3:2). В чвертьфіналі українець переміг пʼятого сіяного Амантура Ісмаїлова (7:6) з Киргизстану.

Зазначимо, що 25-річний Насібов є срібним призером Олімпійських ігор Токіо-2020.

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Олімпійські ігри Парвіз Насібов Олімпіада-2024 боротьба греко-римська боротьба

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