Беленюк та Насібов у півфіналі Олімпіади — розклад поєдинків

Парвіз Насібов переміг Мате Немеша. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Українські борці синхронно вийшли до півфіналу Олімпіади-2024 з греко-римської боротьби. Парвіз Насібов та Жан Беленюк здобули впевнені перемоги у чвертьфіналі турніру.

Вже ввечері на українських спортсменів чекають складні суперники у півфіналі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Парвіз Насібов у 1/8 турніру з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 67 кг переміг серба Мате Немеша У наступному раунді на українця чекав складний поєдинок з представником Киргизстану Амантуром Ісмаїловим.

На початку протистояння суперник Парвіза провів вдалий прийом та отримав 4 бали. Але вже в наступній атаці Насібов заробив 2 бали та довів зустріч до впевненої перемоги з рахунком 7:6.

Беленюк проводить прийом у боротьбі з Турсіновим. Фото: Reuters/Arlette Bashizi

Беленюк переміг Турсінова

Олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк також дійшов до півфіналу турніру з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг. Спочатку українець переміг китайця Хайтао Цяня (7:1), а у чвертьфіналі зумів здолати Нурсултана Турсінова (7:3) із Казахстану.

Розклад поєдинків українських борців

Увечері в середу, 7 серпня, Парвіз Насібов та Жан Беленюк проведуть півфінали турнірів із греко-римської боротьби. Цього ж вечора українська спортсменка Оксана Лівач боротиметься за "бронзу" в дзюдо.

19:15. Парвіз Насібов — Хасрат Джаваров (Азербайджан)

19:45. Жан Беленюк — Аліреза Мохмадіпіані (Іран)

22:20. Оксана Лівач — Юї Сусакі (Японія).

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