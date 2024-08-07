Беленюк и Насибов в полуфинале Олимпиады — расписание поединков

Парвиз Насибов победил Мате Немеша. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Украинские борцы синхронно вышли в полуфинал Олимпиады-2024 по греко-римской борьбе. Парвиз Насибов и Жан Беленюк одержали красивые победы в четвертьфинале турнира.

Уже вечером украинских спортсменов ждут сложные соперники в полуфинале, сообщает портал Новини.LIVE.

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Парвиз Насибов в 1/8 турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг. победил серба Мате Немеша. В следующем раунде украинца ждал сложный поединок с представителем Кыргызстана Амантуром Исмаиловым.

В начале противостояния соперник Парвиза провел удачный прием и получил 4 балла. Но уже в следующей атаке Насибов заработал 2 балла и в итоге довел встречу до уверенной победы со счетом 7:6.

Беленюк проводит прием в борьбе с Турсиновым. Фото: Reuters/Arlette Bashizi

Беленюк победил Турсинова

Олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк тоже дошел до полуфинала турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг. Сначала украинец победил китайца Хайтао Цяня (7:1), а в четвертьфинале сумел одолеть Нурсултана Турсинова (7:3) из Казахстана.

Расписание поединков украинских борцов

Вечером в среду, 7 августа, Парвиз Насибов и Жан Беленюк проведут полуфиналы турниров по греко-римской борьбе. В этот же вечер украинская спортсменка Оксана Ливач будет бороться за "бронзу" в дзюдо.

19:15. Парвиз Насибов — Хасрат Джаваров (Азербайджан)

19:45. Жан Беленюк — Алиреза Мохмадипиани (Иран)

22:20. Оксана Ливач — Юи Сусаки (Япония).

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