Жан Беленюк програв півфінал Мохмадіпіані на Олімпіаді в Парижі

Жан Беленюк. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Парижі відбувся перший півфінал у ваговій категорії до 87 кг. Чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк зустрівся у сутичці проти 21-річного іранця Аліреза Мохмадіпіані.

Беленюк програв іранському супернику, повідомив портал Новини.LIVE.

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Жан Беленюк проти Аліреза Мохмадіпіані. Фото: Reuters

Беленюк — Мохмадіпіані

Українець активно почав сутичку і швидко набрав бали, завдяки яким вів з рахунком 3:0. У другій половині сутички іранець боровся активніше та зміг зрівняти рахунок — 3:3. Оскільки остання технічна дія була за Мохмадіпіані він переміг.

Жан Беленюк проти Аліреза Мохмадіпіані. Фото: Reuters

Зазначимо, що Беленюк боротиметься за бронзову медаль 8 серпня.

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