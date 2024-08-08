Хижняк победил Оралбая и принес Украине третью золотую медаль Олимпиады-2024

Хижняк принес Украине третью золотую медаль Олимпийских игр
На Олимпийских играх в Париже прошел финал бокса в весовой категории до 80 кг. В ринге сошлись украинец Александр Хижняк и Нурбек Оралбай из Казахстана.
Хижняк со второй попытки стал олимпийским чемпионом, сообщил портал Новини.LIVE.
Финал Хижняк - Оралбай
Первый раунд прошел в том стиле, который нужен Хижняку. При этом поединок равен.
Во втором раунде стало ясно, что соперник из Казахстана подсаживается физически и именно поэтому преимущество украинца было все заметнее. При этом судьи отдали победу в раунде казахстанцу и поэтому перед финальной трехминуткой было полное равенство у судей.
В третьем раунде у Оралбая открылось кровотечение, но боксеры продолжали идти вперед. На последней минуте Нурбек стал медленнее.
По итогам поединка Хижняку отдали победу решениям судей.
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