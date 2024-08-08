Александр Хижняк выиграл золото в боксе на Олимпиаде-2024 — видео и фото награждения

Плачущего Хижняка наградили долгожданной золотой медалью Парижа-2024 — фото, видео
В Париже состоялось награждение боксерского турнира в весовой категории до 80 кг. Наградили четырех лучших спортсменов в дивизионе.
Победителем весовой категории стал Александр Хижняк, сообщил портал Новини.LIVE.
Награждение Хижняка
Для Хижняка это вторые Олимпийские игры в карьере. В 2021 году в Токио Александр выиграл серебряную медаль. Украинец в финальном поединке доминировал, но неожиданно пропустил удар, который свалил его с ног.
Из-за поражения Хижняк решил остаться еще на один олимпийский цикл и все же выиграл долгожданную золотую медаль.
Хижняк стал четвертым золотым медалистом Олимпийских игр от Украины после Владимира Кличко, Александра Усика и Василия Ломаченко.
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