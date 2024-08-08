Первые слова Александра Хижняка после завоевания золотой медали на Олимпиаде-2024

Украинский олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк. Фото: REUTERS/Peter Cziborra

Украинец Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом по боксу, одержав золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже. Призер прокомментировал свою победу, подчеркнув, что все время стремился именно к этому с момента, когда получил "серебро" в Токио.

Об этом Александр Хижняк рассказал в комментарии изданию "Суспільне. Спорт".

Читайте также:

Александр Хижняк о своей победе

"Безграничная радость Богу за эту награду. Медаль, ради которой я жил до этих Олимпийских игр. Благодарю Бога за то, что я олимпийский чемпион. Безграничная благодарность нашим военным за то, что ценой собственной жизни защищают мир и спокойствие в моей стране. Хотел бы Поблагодарить своего отца, что помог дойти до этой золотой медали. Это наша награда вместе. Благодарен своей жене, которая верила в меня и ни на секунду не сомневалась, что у нас все получится. Спасибо своей семье, своему городу, украинцам и всему миру, что меня поддерживал", — отметил Хижняк.

Украинский боксер Александр Хижняк одержал победу на Олимпиаде в Париже. Фото: REUTERS

Боксер признался, что его главной целью были Олимпийские игры и золото в Париже. Он также предположил, что эта победа откроет новую дверь в его жизни — будь то профессиональный бокс или любители. Однако сначала чемпион хочет вернуться домой и провести время с семьей.

Бой украинского боксера Александра Хижняка на Олимпиаде в Париже Фото: REUTERS

Также Хижняк поделился, о чем думал во время церемонии награждения. По его словам, вспоминал весь свой путь: тренировку, работу, свою жизнь, а также как думал только о "золоте" на Олимпиаде.

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Париже. Фото: REUTERS

"И когда поднимался флаг Украины, то благодарил Бога, что на высших соревнованиях поднимался флаг, раздавался гимн, очень много людей его пели. Для меня это было очень ценно, и было тяжело слезы сдержать. Испытывал каждой клеточкой тела, эти эмоции проходили через меня", — признался олимпийский чемпион.

Украинский боксер Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом по боксу на Олимпиаде в Париже. Фото: REUTERS

Напомним, Бущан переходит в известный клуб — "Динамо" готовит трансфер.

Известная спортсменка сделала предложение своему любимому на Олимпиаде-2024.

Курьез на Олимпиаде-2024 — Кукук выиграл конкурс на коне Томаса Мюллера.

Драма на Олимпиаде — Тамбери и Баршим с трудом вышли в финал по прыжкам в высоту.

Соперница борчини Ливач госпитализирована во время Олимпиады-2024.