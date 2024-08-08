Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Хижняк эмоционально прокомментировал свою победу на Олимпиаде-2024 — первые слова после "золота" arrow

Хижняк эмоционально прокомментировал свою победу на Олимпиаде-2024 — первые слова после "золота"

8 августа 2024 04:44
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Первые слова Александра Хижняка после завоевания золотой медали на Олимпиаде-2024
Украинский олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк. Фото: REUTERS/Peter Cziborra
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Украинец Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом по боксу, одержав золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже. Призер прокомментировал свою победу, подчеркнув, что все время стремился именно к этому с момента, когда получил "серебро" в Токио.

Об этом Александр Хижняк рассказал в комментарии изданию "Суспільне. Спорт".

Читайте также:

Александр Хижняк о своей победе

"Безграничная радость Богу за эту награду. Медаль, ради которой я жил до этих Олимпийских игр. Благодарю Бога за то, что я олимпийский чемпион. Безграничная благодарность нашим военным за то, что ценой собственной жизни защищают мир и спокойствие в моей стране. Хотел бы Поблагодарить своего отца, что помог дойти до этой золотой медали. Это наша награда вместе. Благодарен своей жене, которая верила в меня и ни на секунду не сомневалась, что у нас все получится. Спасибо своей семье, своему городу, украинцам и всему миру, что меня поддерживал", — отметил Хижняк.

Что сказал Александр Хижняк после победы на Олимпиаде-2024 в Париже
Украинский боксер Александр Хижняк одержал победу на Олимпиаде в Париже. Фото: REUTERS

Боксер признался, что его главной целью были Олимпийские игры и золото в Париже. Он также предположил, что эта победа откроет новую дверь в его жизни — будь то профессиональный бокс или любители. Однако сначала чемпион хочет вернуться домой и провести время с семьей.

Как Александр Ежняк отреагировал на свою победу на Олимпийских играх-2024 в Париже
Бой украинского боксера Александра Хижняка на Олимпиаде в Париже Фото: REUTERS

Также Хижняк поделился, о чем думал во время церемонии награждения. По его словам, вспоминал весь свой путь: тренировку, работу, свою жизнь, а также как думал только о "золоте" на Олимпиаде.

Александр Хижняк получил золотую медаль по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже
Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Париже. Фото: REUTERS

"И когда поднимался флаг Украины, то благодарил Бога, что на высших соревнованиях поднимался флаг, раздавался гимн, очень много людей его пели. Для меня это было очень ценно, и было тяжело слезы сдержать. Испытывал каждой клеточкой тела, эти эмоции проходили через меня", — признался олимпийский чемпион.

Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом по боксу
Украинский боксер Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом по боксу на Олимпиаде в Париже. Фото: REUTERS

Напомним, Бущан переходит в известный клуб — "Динамо" готовит трансфер.

Известная спортсменка сделала предложение своему любимому на Олимпиаде-2024.

Курьез на Олимпиаде-2024 — Кукук выиграл конкурс на коне Томаса Мюллера.

Драма на Олимпиаде — Тамбери и Баршим с трудом вышли в финал по прыжкам в высоту.

Соперница борчини Ливач госпитализирована во время Олимпиады-2024.

спорт Олимпийские игры Александр Хижняк Париж награда бокс Олимпиада-2024 золото чемпион

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:44 Хижняк эмоционально прокомментировал свою победу на Олимпиаде-2024 — первые слова после "золота"

04:42 Нафтогаз готовится к зиме — сколько кубометров смогут накопить для украинцев

04:30 Выезд за границу для сопровождения лица с инвалидностью — когда могут отказать

04:29 Гроза всколыхнет четыре области — синоптики предупредили о лютых ливнях сегодня

04:13 У половины украинцев в прифронтовых областях проблемы с работой — социологи провели исследование

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

03:43 На Белгородщине жалуются на удары БпЛА — есть тяжело раненые и многочисленные разрушения

03:30 Спасли сердце через прокол на руке — во Львове провели ювелирную операцию

03:27 На фронте нужны уникальные врачи — кого приглашают в полк "Азов"

03:10 Виталий Кличко поздравил Хижняка с завоеванием золотой медали на Олимпиаде-2024

02:44 Зеленский отреагировал на победу Александра Хижняка на Олимпиаде-2024

04:44 Хижняк эмоционально прокомментировал свою победу на Олимпиаде-2024 — первые слова после "золота"

04:42 Нафтогаз готовится к зиме — сколько кубометров смогут накопить для украинцев

04:30 Выезд за границу для сопровождения лица с инвалидностью — когда могут отказать

04:29 Гроза всколыхнет четыре области — синоптики предупредили о лютых ливнях сегодня

04:13 У половины украинцев в прифронтовых областях проблемы с работой — социологи провели исследование

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

03:43 На Белгородщине жалуются на удары БпЛА — есть тяжело раненые и многочисленные разрушения

03:30 Спасли сердце через прокол на руке — во Львове провели ювелирную операцию

03:27 На фронте нужны уникальные врачи — кого приглашают в полк "Азов"

03:10 Виталий Кличко поздравил Хижняка с завоеванием золотой медали на Олимпиаде-2024

02:44 Зеленский отреагировал на победу Александра Хижняка на Олимпиаде-2024

Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

Text

01:23 Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ

7 августа 2024
Text

23:58 Украина не готова к зиме — эксперт заявил, что 85% теплосетей нуждаются в замене

Text

22:52 Как проходят обучение в Третьей штурмовой бригаде — эксклюзив от Новини.LIVE

Text

20:54 Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

Text

19:53 Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

Text

17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

Text

14:53 Военное руководство рассматривает возможность демобилизации и регулярных ротаций

Text

14:28 Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

Text

13:36 Камельчук объяснил, почему в ВСУ попадает некачественная продукция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

26 июля 2024

13:32 Отменят ли повышение цен на электричество — ответ Зеленского

25 июля 2024

12:35 Грейтесь, пока жара — народный синоптик Диденко предупредила о резком изменении погоды