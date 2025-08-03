Хижняк святкує важливу подію в житті та готується до Олімпіади-2026

Олександр Хижняк у Лондоні. Фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr/

Олімпійський чемпіон Парижа Олександр Хижняк святкує ювілей. Українському боксеру виповнилося 30 років.

Хижняк збирається стати одним із найтитулованіших олімпійських чемпіонів світу в Україні, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Чемпіон світу та Європи з боксу Олександр Хижняк став одним зі спортсменів, які принесли Україні медалі на Олімпіаді в Парижі. Він став чемпіоном, впевнено завоювавши "золото" Ігор. Однак боксер не збирається зупинятися на досягнутому.

Олександр Хижняк у нових рукавичках. Фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr/

Що задумав Хижняк

Згідно із заявою спортсмена, він не планує переходити в професійний бокс найближчими роками. Свого часу цей шлях обрали брати Клички, Василь Ломаченко та Олександр Усик. Однак Олександр Хижняк хоче встановити інше досягнення.

Хижняк у компанії футболістів Луніна та Зінченка. Фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr/

Чемпіон Парижа на початку 2026 року повернеться до активних тренувань у складі збірної України. Він готуватиметься до Олімпіади-2026 у Лос-Анджелесі. Хижняк планує стати найтитулованішим олімпійським боксером України. Якщо він переможе у США, то в активі Хижняка будуть "срібло" Токіо, "золото" Парижа та Лос-Анджелеса. Таким чином Олександр перевершить досягнення Ломаченка, який ставав олімпійським чемпіоном Пекіна-2008 та Лондона-2012.

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