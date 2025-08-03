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Главная Спорт Хижняк празднует юбилей и планирует заменить Усика

Хижняк празднует юбилей и планирует заменить Усика

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 12:34
Хижняк празднует важное событие в жизни и готовится к Олимпиаде-2026
Александр Хижняк в Лондоне. Фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr/

Олимпийский чемпион Парижа Александр Хижняк празднует юбилей. Украискому боксеру исполнилось 30 лет. 

Хижняк собирается стать одним из самых титулованных олимпийских чемпионов мира в Украине, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Чемпион мира и Европы по боксу Александр Хижняк стал одним из спортсменов, которые принесли Украине медали на Олимпиаде в Париже. Он стал чемпионом, уверенно завоевав "золото" Игр. Однако боксер не собирается останавливаться на достигнутом. 

Александр Хижняк
Александр Хижняк в новых перчатках. Фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr/

Что задумал Хижняк 

Согласно заявлению спортсмена, он не планирует переходить в профессиональный бокс в ближайшие годы. В свое время этот путь избрали братья Кличко, Василий Ломаченко и Александр Усик. Однако Александр Хижняк хочет установить другое достижение.  

Александр Хижняк
Хижняк в компании футболистов Лунина и Зинченко. Фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr/

Чемпион Парижа в начале 2026 года вернется к активным тренировкам в составе сборной Украины. Он будет готовиться к Олимпиаде-2026 в Лос-Анджелесе. Хижняк планирует стать самым титулованным олимпийским боксером Украины. Если он победит в США, то в активе Хижняка будут "серебро" Токио, "золото" Парижа и Лос-Анджелеса. Таким образом Александр превзойдет достижение Ломаченко, который становился олимпийским чемпионом Пекина-2008 и Лондона-2012. 

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спорт Александр Усик Александр Хижняк бокс Олимпийские игры-2026
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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