Олександр Хижняк ухвалив рішення – третя Олімпіада замість профі-боксу

Олександр Хижняк. Фото: Reuters

Олімпійський чемпіон Парижу з боксу Олександр Хижняк ухвалив важливе рішення про своє майбутнє. Спортсмен вирішив, чи переходитиме у професійний бокс.

Про це він розповів в ефірі ICTV, передає "Трибуна".

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Олександр Хижняк. Фото: Reuters

Що вирішив Хижняк

Олімпійський чемпіон повідомив, що готується до участі у третій Олімпіаді. Це рішення майже нівелює шанси Олександра виступити у професійному боксі.

Олександр висловив гордість за досягнення українських спортсменів, зазначивши, що їхні успіхи надихають молодих атлетів та мають велике значення для країни.

Також Хижняк наголосив, що всі перемоги, як на професійному, так і на олімпійському рингу, є надзвичайно важливими для України, особливо в нинішніх умовах. Спортсмен розповів, що зараз його команда планомірно працює над підготовкою до наступних Олімпійських ігор.

"Говорячи про себе, зараз ми зосередилися на підготовці до наступних Олімпійських ігор. Працюємо планово, але я впевнений, що всі перемоги на будь-якому рингу на будь-якому напрямі є надзвичайно важливими зараз для нашої країни, наших військових і всіх нас", — сказав Хижняк.

Хижняк раніше виграв срібну медаль Олімпіади-2020 та золото Ігор-2024.

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