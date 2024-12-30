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Хижняк шокировал Украину своим заявлением по поводу будущего

30 декабря 2024 23:00
Алексей Паламарчук - Редактор
Александр Хижняк принял решение – третья Олимпиада вместо профи-бокса
Александр Хижняк. Фото: Reuters
Алексей Паламарчук - Редактор

Олимпийский чемпион Парижа по боксу Александр Хижняк принял важное решение о своем будущем. Спортсмен решил, будет ли переходить в профессиональный бокс.

Об это он рассказал в эфире ICTV, передает "Трибуна".

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Олександр Хижняк. Фото: Reuters

Что решил Хижняк

Олимпийский чемпион сообщил, что готовится к участию в третьей Олимпиаде. Это решение почти нивелирует шансы Александра выступить в профессиональном боксе.

Александр выразил гордость за достижения украинских спортсменов, отметив, что их успехи вдохновляют молодых атлетов и имеют большое значение для страны.

Также Хижняк подчеркнул, что все победы, как на профессиональном, так и на олимпийском ринге, чрезвычайно важны для Украины, особенно в нынешних условиях. Спортсмен рассказал, что сейчас его команда планомерно работает над подготовкой к следующим Олимпийским играм. 

"Говоря о себе, сейчас мы сосредоточились на подготовке к следующим Олимпийским играм. Работаем планово, но я уверен, что все победы на любом ринге на любом направлении чрезвычайно важны сейчас для нашей страны, наших военных и всех нас", — сказал Хижняк.

Хижняка ранее выиграл серебряную медаль Олимпиады-2020 и золото Игр-2024.

Напомним, экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри пошел на радикальные шаги в своей жизни — что произошло.

Голкипер "Реала" Андрей Лунин может уйти из мадридского клуба, если его ультиматум не будет выполнен.

Чемпион мира по боксу Александр Усик получил за бой с Фьюри гонорар меньше ожидаемого.

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