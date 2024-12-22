Бой Усик Дюбуа — Турки Аль аш-Шейх назвал условие для поединка

Турки Аль аш-Шейх хочет увидеть бой Усика с Дюбуа — что известно
Вторая подряд победа над Тайсоном Фьюри не станет последним поединком Александра Усика в сверхтяжелом весе. Украинский боксер может вернуться на ринг уже в следующем году.
В Эр-Рияде рассказали о планах по организацию новых поединков, сообщает The Stomping Ground.
Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх назвал Александра Усика безоговорочным победителем реванша с Тайсоном Фьюри. Организатор боя поделился впечатлением об одном из главных спортивных событий года.
Что Турки сказал об Усике
Согласно словам официального представителя Саудовской Аравии, Тайсон Фьюри провел убедительный бок, однако его соперник был слишком хорош и снова победил. По подсчетам Турки, Усик имел преимущество в 4 раундах из 12.
Организатор боксерского боя прокомментировал эпизод после боя, когда Даниэль Дюбуа бросил вызов украинцу. Турки Аль аш-Шейх предложил подождать, чем закончится поединок британца с Джозефом Паркером, который состоится 22 февраля 2025 года. В случае победы Дюбуа, Саудовская Аравия захочет увидеть его противостояние с Усиком.
Также Турки Аль аш-Шейх заявил, что собирается вернуть Тайсона Фьюри на ринг. Вероятным соперником британца может стать Энтони Джошуа.
Усик и Дюбуа уже встретились на ринге в августе 2023 года. Украинец отправил соперника в нокаут в 9 раунде и завоевал чемпионский пояс по версии WBA.
Напомним, уже опубликовано видео с лучшими моментами поединка, в котором Усик одержал новую победу над Фьюри.
Портал Новини.LIVE провел онлайн-трансляцию, в которую вошел подробный анализ каждого раунда боя Усик Фьюри 2.
Судьи поединка Тайсона Фьюри и Александра показали записки с расчетами по бою двух звезд бокса.
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