Бой Усик Дюбуа — Турки Аль аш-Шейх назвал условие для поединка

Александр Усик после поединка с Тайсоном Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Вторая подряд победа над Тайсоном Фьюри не станет последним поединком Александра Усика в сверхтяжелом весе. Украинский боксер может вернуться на ринг уже в следующем году.

В Эр-Рияде рассказали о планах по организацию новых поединков, сообщает The Stomping Ground.

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Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх назвал Александра Усика безоговорочным победителем реванша с Тайсоном Фьюри. Организатор боя поделился впечатлением об одном из главных спортивных событий года.

Александр Усик и Турки аш-Шейх. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Что Турки сказал об Усике

Согласно словам официального представителя Саудовской Аравии, Тайсон Фьюри провел убедительный бок, однако его соперник был слишком хорош и снова победил. По подсчетам Турки, Усик имел преимущество в 4 раундах из 12.

Усик и Фьюри обмениваются ударами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Организатор боксерского боя прокомментировал эпизод после боя, когда Даниэль Дюбуа бросил вызов украинцу. Турки Аль аш-Шейх предложил подождать, чем закончится поединок британца с Джозефом Паркером, который состоится 22 февраля 2025 года. В случае победы Дюбуа, Саудовская Аравия захочет увидеть его противостояние с Усиком.

Также Турки Аль аш-Шейх заявил, что собирается вернуть Тайсона Фьюри на ринг. Вероятным соперником британца может стать Энтони Джошуа.

Усик и Дюбуа уже встретились на ринге в августе 2023 года. Украинец отправил соперника в нокаут в 9 раунде и завоевал чемпионский пояс по версии WBA.

Напомним, уже опубликовано видео с лучшими моментами поединка, в котором Усик одержал новую победу над Фьюри.

Портал Новини.LIVE провел онлайн-трансляцию, в которую вошел подробный анализ каждого раунда боя Усик Фьюри 2.

Судьи поединка Тайсона Фьюри и Александра показали записки с расчетами по бою двух звезд бокса.