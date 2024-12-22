Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Турки Аль аш-Шейх хочет увидеть бой Усика с Дюбуа — что известно arrow

Турки Аль аш-Шейх хочет увидеть бой Усика с Дюбуа — что известно

22 декабря 2024 06:01
Алексей Паламарчук - Редактор
Бой Усик Дюбуа — Турки Аль аш-Шейх назвал условие для поединка
Александр Усик после поединка с Тайсоном Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Алексей Паламарчук - Редактор

Вторая подряд победа над Тайсоном Фьюри не станет последним поединком Александра Усика в сверхтяжелом весе. Украинский боксер может вернуться на ринг уже в следующем году.

В Эр-Рияде рассказали о планах по организацию новых поединков, сообщает The Stomping Ground

Читайте также:

Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх назвал Александра Усика безоговорочным победителем реванша с Тайсоном Фьюри. Организатор боя поделился впечатлением об одном из главных спортивных событий года. 

Александр Усик и Турки аш-Шейх
Александр Усик и Турки аш-Шейх. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Что Турки сказал об Усике 

Согласно словам официального представителя Саудовской Аравии, Тайсон Фьюри провел убедительный бок, однако его соперник был слишком хорош и снова победил. По подсчетам Турки, Усик имел преимущество в 4 раундах из 12. 

Александр Усик и Тайсон Фьюри
Усик и Фьюри обмениваются ударами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Организатор боксерского боя прокомментировал эпизод после боя, когда Даниэль Дюбуа бросил вызов украинцу. Турки Аль аш-Шейх предложил подождать, чем закончится поединок британца с Джозефом Паркером, который состоится 22 февраля 2025 года. В случае победы Дюбуа, Саудовская Аравия захочет увидеть его противостояние с Усиком. 

Также Турки Аль аш-Шейх заявил, что собирается вернуть Тайсона Фьюри на ринг. Вероятным соперником британца может стать Энтони Джошуа. 

Усик и Дюбуа уже встретились на ринге в августе 2023 года. Украинец отправил соперника в нокаут в 9 раунде и завоевал чемпионский пояс по версии WBA. 

Напомним, уже опубликовано видео с лучшими моментами поединка, в котором Усик одержал новую победу над Фьюри. 

Портал Новини.LIVE провел онлайн-трансляцию, в которую вошел подробный анализ каждого раунда боя Усик Фьюри 2. 

Судьи поединка Тайсона Фьюри и Александра показали записки с расчетами по бою двух звезд бокса. 

спорт Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

06:30 Кукуруза в декабре дорожает — почему придется платить больше

06:10 100% скидка на коммуналку — почему могут отменить льготу

06:10 Когда родственники не будут получать деньги за пленного военного

06:10 Украинцы получат десять пенсий сразу — условия

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

06:06 Рождество 2024 — сколько львовяне тратят на праздничный стол

06:02 Секрет блестящего экрана — как избавиться от царапин на смартфоне

06:01 Турки Аль аш-Шейх хочет увидеть бой Усика с Дюбуа — что известно

06:01 У клиентов Ощадбанка проблемы со снятием налички — что делать

05:20 Наш казак — Андрей Ермак отреагировал на победу Александра Усика

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

06:30 Кукуруза в декабре дорожает — почему придется платить больше

06:10 100% скидка на коммуналку — почему могут отменить льготу

06:10 Когда родственники не будут получать деньги за пленного военного

06:10 Украинцы получат десять пенсий сразу — условия

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

06:06 Рождество 2024 — сколько львовяне тратят на праздничный стол

06:02 Секрет блестящего экрана — как избавиться от царапин на смартфоне

06:01 Турки Аль аш-Шейх хочет увидеть бой Усика с Дюбуа — что известно

06:01 У клиентов Ощадбанка проблемы со снятием налички — что делать

05:20 Наш казак — Андрей Ермак отреагировал на победу Александра Усика

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине