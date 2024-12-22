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Туркі Аль аш-Шейх хоче побачити бій Усика з Дюбуа — що відомо

22 грудня 2024 06:01
Олексій Паламарчук - Редактор
Бій Усик Дюбуа — Туркі Аль аш-Шейх назвав умову для поєдинку
Олександр Усик після поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Олексій Паламарчук - Редактор

Друга поспіль перемога над Тайсоном Ф'юрі не стане останнім поєдинком Олександра Усика у надважкій вазі. Український боксер може повернутись на ринг вже наступного року.

В Ер-Ріяді розповіли про плани щодо організації нових поєдинків, повідомляє The Stomping Ground.

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Голова Головного управління у справах розваг у Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх назвав Олександра Усика беззаперечним переможцем реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Організатор бою поділився враженням про одну з головних спортивних подій року.

Олександр Усик та Турки аш-Шейх
Олександр Усик та Туркі аш-Шейх. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Що Туркі сказав про Усика

За словами офіційного представника Саудівської Аравії, Тайсон Ф'юрі провів переконливий бік, проте його суперник був надто добрим і знову переміг. За підрахунками Турки, Усик мав перевагу у 4 раундах із 12.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі
Усик та Ф'юрі обмінюються ударами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Організатор боксерського бою прокоментував епізод після бою, коли Даніель Дюбуа кинув виклик українцю. Туркі Аль аш-Шейх запропонував почекати, чим закінчиться двобій британця з Джозефом Паркером, який відбудеться 22 лютого 2025 року. У разі перемоги Дюбуа Саудівська Аравія захоче побачити його протистояння з Усиком.

Також Туркі Аль аш-Шейх заявив, що збирається повернути Тайсона Ф'юрі на ринг. Імовірним суперником британця може стати Ентоні Джошуа.

Усик та Дюбуа вже зустрілися на рингу в серпні 2023 року. Українець відправив суперника у нокаут у 9 раунді та завоював чемпіонський пояс за версією WBA.

Нагадаємо, вже опубліковано відео з найкращими моментами поєдинку, в якому Усік здобув нову перемогу над Ф'юрі.

Портал Новини.LIVE провів онлайн-трансляцію, до якої увійшов докладний аналіз кожного раунду бою Усик Ф'юрі 2.

Судді поєдинку Тайсона Ф'юрі та Олександра показали записки з розрахунками по бою двох зірок боксу.

спорт Олександр Усик бокс Даниель Дюбуа Бій Усик — Дюбуа

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