Бій Усик Дюбуа — Туркі Аль аш-Шейх назвав умову для поєдинку

Туркі Аль аш-Шейх хоче побачити бій Усика з Дюбуа — що відомо
Друга поспіль перемога над Тайсоном Ф'юрі не стане останнім поєдинком Олександра Усика у надважкій вазі. Український боксер може повернутись на ринг вже наступного року.
В Ер-Ріяді розповіли про плани щодо організації нових поєдинків, повідомляє The Stomping Ground.
Голова Головного управління у справах розваг у Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх назвав Олександра Усика беззаперечним переможцем реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Організатор бою поділився враженням про одну з головних спортивних подій року.
Що Туркі сказав про Усика
За словами офіційного представника Саудівської Аравії, Тайсон Ф'юрі провів переконливий бік, проте його суперник був надто добрим і знову переміг. За підрахунками Турки, Усик мав перевагу у 4 раундах із 12.
Організатор боксерського бою прокоментував епізод після бою, коли Даніель Дюбуа кинув виклик українцю. Туркі Аль аш-Шейх запропонував почекати, чим закінчиться двобій британця з Джозефом Паркером, який відбудеться 22 лютого 2025 року. У разі перемоги Дюбуа Саудівська Аравія захоче побачити його протистояння з Усиком.
Також Туркі Аль аш-Шейх заявив, що збирається повернути Тайсона Ф'юрі на ринг. Імовірним суперником британця може стати Ентоні Джошуа.
Усик та Дюбуа вже зустрілися на рингу в серпні 2023 року. Українець відправив суперника у нокаут у 9 раунді та завоював чемпіонський пояс за версією WBA.
Нагадаємо, вже опубліковано відео з найкращими моментами поєдинку, в якому Усік здобув нову перемогу над Ф'юрі.
Портал Новини.LIVE провів онлайн-трансляцію, до якої увійшов докладний аналіз кожного раунду бою Усик Ф'юрі 2.
Судді поєдинку Тайсона Ф'юрі та Олександра показали записки з розрахунками по бою двох зірок боксу.
Читайте Новини.LIVE!