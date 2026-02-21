Хижняк дебютирует в профи 21 марта

Александр Хижняк. Фото: НОК Украины

Олимпийский чемпион Парижа-2024 Александр Хижняк принял решение попробовать себя в профессиональном боксе. Известно, что он будет совмещать с аматорами.

Хижняк уже получил поединок в профи, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на промоутерскую компанию Usyk 17 Promotions.

Что известно о бое Хижняка

По имеющейся информации, Хижняк 21 марта дебютирует в профессиональном боксе на первом вечере бокса от промоутерской компании Usyk 17 Promotions Александра Усика.

Ранее Усик объявил о возобновлении компании Usyk 17, шоу которой будут транслировать на телеканале DAZN. Александр планирует сделать платформу для молодых украинских боксеров.

Первое шоу компании Усика состоится в Киеве. На нем свои пояса будет защищать Даниэль Лапин.

Также ожидается, что на шоу может отбоксировать Юрий Захареев, любительская карьера которого забуксовала в последние годы.

