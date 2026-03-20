Хижняк объявил о планах стать чемпионом мира среди профессионалов

Александр Хижняк во время тренировки.

Олимпийский чемпион Александр Хижняк определился с целями перед стартом профессиональной карьеры. Украинский боксер проведет дебютный бой 21 марта против колумбийца Вильмера Барона. Поединок станет первым для Хижняка на профи-ринге.

Спортсмен уже обозначил ключевые задачи на ближайшее будущее, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Украинец отметил, что понимает разницу между любительским и профессиональным боксом. Он подчеркнул, что его путь будет отличаться от других чемпионов, ранее переходивших в профи. При этом главной целью остается завоевание чемпионского титула. В дальнейшем Хижняк намерен бороться за объединение поясов.

"Я горжусь нашими украинцами, которым уже удалось стать чемпионами мира. У меня своя история, и я понимаю, что этот путь будет отличаться от других. Конечно, моя цель — стать чемпионом мира, а затем объединить титулы", — заявил олимпийский чемпион.

Александр Хижняк — украинский боксер, выступающий в средней весовой категории. Он стал олимпийским чемпионом и призером на двух Играх. Хижняк выигрывал чемпионат мира среди любителей. Также в его активе титулы чемпиона Европы и признание одним из самых техничных боксеров своего поколения.

