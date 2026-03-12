Видео
Красюк оценил переход Хижняка в профессионалы и выбор соперника

Красюк оценил переход Хижняка в профессионалы и выбор соперника

Дата публикации 12 марта 2026 09:48
Красюк назвал причину перехода Хижняка в профессионалы
Александр Хижняк во время тренировки. Фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr/

Украинский промоутер Александр Красюк прокомментировал переход олимпийского чемпиона Александра Хижняка в профессиональный бокс. Он заявил, что путь к титулу в этом виде спорта требует значительных финансовых вложений. 

Красюк отметил, что речь идет о долгосрочном планировании, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Майк Тайсон". 

Читайте также:

Александр Красюк отметил, что для создания чемпиона мирового уровня необходимо несколько лет работы и серьезные инвестиции. Речь может идти о сотнях тысяч долларов, а в современных условиях, а также о суммах, превышающих миллион евро. 

Александр Красюк
Александр Усик и Александр Красюк. Фото: instagram.com/alex.krassyuk/

Почему важен правильный соперник

Промоутер также объяснил, что выбор оппонента на старте профессиональной карьеры играет важную роль. От этого зависит не только спортивный результат, но и дальнейшая коммерческая перспектива боксера.

"Для того чтобы построить чемпиона мира, нужно вкладывать большие деньги. Если говорить откровенно, речь идет как минимум о нескольких годах и сумме не менее полумиллиона долларов. А в нынешних условиях это может быть и около миллиона", — сказал Александр Красюк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александр Хижняк проведет свой дебютный поединок на профессиональном ринге 21 марта. Соперником украинского олимпийского чемпиона станет колумбийский боксер Вильмер Барон, имеющий опыт выступлений на профи-ринге. Бой пройдет в комплексе Equides Club в селе Лесники под Киевом в рамках вечера бокса Usyk 17 Promotions. 

Напомним, ранее легендарный Майк Тайсон поделился мнением о достижениях украинца Александра Усика. 

А мадридский "Реал" согласовал условия возможного трансфера голкипера сборной Украины Андрея Лунина. 

спорт Александр Хижняк бокс Александр Красюк украинские боксеры
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
