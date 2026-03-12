Красюк назвал причину перехода Хижняка в профессионалы

Красюк оценил переход Хижняка в профессионалы и выбор соперника
Украинский промоутер Александр Красюк прокомментировал переход олимпийского чемпиона Александра Хижняка в профессиональный бокс. Он заявил, что путь к титулу в этом виде спорта требует значительных финансовых вложений.
Красюк отметил, что речь идет о долгосрочном планировании, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Майк Тайсон".
Александр Красюк отметил, что для создания чемпиона мирового уровня необходимо несколько лет работы и серьезные инвестиции. Речь может идти о сотнях тысяч долларов, а в современных условиях, а также о суммах, превышающих миллион евро.
Почему важен правильный соперник
Промоутер также объяснил, что выбор оппонента на старте профессиональной карьеры играет важную роль. От этого зависит не только спортивный результат, но и дальнейшая коммерческая перспектива боксера.
"Для того чтобы построить чемпиона мира, нужно вкладывать большие деньги. Если говорить откровенно, речь идет как минимум о нескольких годах и сумме не менее полумиллиона долларов. А в нынешних условиях это может быть и около миллиона", — сказал Александр Красюк.
Александр Хижняк проведет свой дебютный поединок на профессиональном ринге 21 марта. Соперником украинского олимпийского чемпиона станет колумбийский боксер Вильмер Барон, имеющий опыт выступлений на профи-ринге. Бой пройдет в комплексе Equides Club в селе Лесники под Киевом в рамках вечера бокса Usyk 17 Promotions.
