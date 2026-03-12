Красюк пояснив, що його непокоїть у переході Хижняка у професіонали

Експромоутер Усика Красюк розкритикував стратегію Хижняка у професіоналах
Український промоутер Олександр Красюк висловився щодо переходу олімпійського чемпіона Олександра Хижняка до професійного боксу. За його словами, дорога до чемпіонського титулу в цьому спорті потребує серйозних фінансових інвестицій.
Красюк зазначив, що йдеться про довгострокове планування, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Майк Тайсон".
Олександр Красюк зазначив, що для створення чемпіона світового рівня необхідно декілька років роботи і серйозні інвестиції. Може йтися про сотні тисяч доларів, а в сучасних умовах, а також про суми, що перевищують мільйон євро.
Чому важливий правильний суперник
Промоутер також пояснив, що вибір опонента на старті професійної кар'єри відіграє важливу роль. Від цього залежить не тільки спортивний результат, а й подальша комерційна перспектива боксера.
"Для того щоб побудувати чемпіона світу, потрібно вкладати великі гроші. Якщо говорити відверто, йдеться щонайменше про кілька років і суму щонайменше півмільйона доларів. А в нинішніх умовах це може бути і близько мільйона", — сказав Олександр Красюк.
Олександр Хижняк проведе свій дебютний поєдинок на професійному рингу 21 березня. Суперником українського олімпійського чемпіона стане колумбійський боксер Вільмер Барон, який має досвід виступів на профі-рингу. Бій пройде в комплексі Equides Club у селі Лісники під Києвом у рамках вечора боксу Usyk 17 Promotions.
