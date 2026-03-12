Відео
Україна
Головна Спорт Експромоутер Усика Красюк розкритикував стратегію Хижняка у професіоналах

Експромоутер Усика Красюк розкритикував стратегію Хижняка у професіоналах

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 09:48
Красюк пояснив, що його непокоїть у переході Хижняка у професіонали
Олександр Хижняк під час тренування. Фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr/

Український промоутер Олександр Красюк висловився щодо переходу олімпійського чемпіона Олександра Хижняка до професійного боксу. За його словами, дорога до чемпіонського титулу в цьому спорті потребує серйозних фінансових інвестицій.

Красюк зазначив, що йдеться про довгострокове планування, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Майк Тайсон".

Читайте також:

Олександр Красюк зазначив, що для створення чемпіона світового рівня необхідно декілька років роботи і серйозні інвестиції. Може йтися про сотні тисяч доларів, а в сучасних умовах, а також про суми, що перевищують мільйон євро.

Александр Красюк
Олександр Усик та Олександр Красюк. Фото: instagram.com/alex.krassyuk/

Чому важливий правильний суперник

Промоутер також пояснив, що вибір опонента на старті професійної кар'єри відіграє важливу роль. Від цього залежить не тільки спортивний результат, а й подальша комерційна перспектива боксера.

"Для того щоб побудувати чемпіона світу, потрібно вкладати великі гроші. Якщо говорити відверто, йдеться щонайменше про кілька років і суму щонайменше півмільйона доларів. А в нинішніх умовах це може бути і близько мільйона", — сказав Олександр Красюк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Олександр Хижняк проведе свій дебютний поєдинок на професійному рингу 21 березня. Суперником українського олімпійського чемпіона стане колумбійський боксер Вільмер Барон, який має досвід виступів на профі-рингу. Бій пройде в комплексі Equides Club у селі Лісники під Києвом у рамках вечора боксу Usyk 17 Promotions.

Нагадаємо, раніше легендарний Майк Тайсон поділився думкою про досягнення українця Олександра Усика.

А мадридський "Реал" погодив умови можливого трансферу голкіпера збірної України Андрія Луніна.

спорт Олександр Хижняк бокс Олександр Красюк українські боксери
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
