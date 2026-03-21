Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ua ru
Дата публикации 21 марта 2026 22:37
Олимпийский чемпион Хижняк выиграл нокаутом свой первый профессиональный бой
Александр Хижняк. Фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr

Олимпийский чемпион Парижа-2024 и серебряный призер Токио-2020 Александр Хижняк победил Уилмера Барона техническим нокаутом в первом раунде. Для него это был успешный дебют в профессиональном боксе.

Бой состоялся в Лесниках на арене Equides Club в рамках боксерского шоу Usyk 17 Promotion, сообщил портал Новини.LIVE.

Александр Хижняк на постере после победы
Александр Хижняк. Фото: скриншот

Как Хижняк дебютировал в профессиональном боксе

Хижняк провел дебютный бой в суперсреднем весе до 76,2 кг. Его соперником стал колумбийский боксер Вилмер Барон, который имел рекорд 8 побед, 14 поражений и 1 ничью.

Украинец ожидаемо активно начал поединок и сразу захватил инициативу. Александр прижал соперника к канатам и контролировал дистанцию, заставляя Барона работать в обороне.

В середине первого раунда Хижняк отправил соперника в нокдаун после джеба. Барон поднялся и продолжил бой, однако не смог выровнять ситуацию.

В конце трехминутки украинец снова заставил соперника оказаться на канвасе. После второго падения Барон отказался от продолжения поединка, и рефери зафиксировал досрочную победу.

Хижняк одержал победу техническим нокаутом в первом раунде и начал профессиональную карьеру с показателем 1-0, 1 КО.

Для олимпийского чемпиона Парижа-2024 этот бой стал первым, но не последним в профессиональном статусе. Хижняк планирует совмещать выступления в профи с любительской карьерой. Главной целью боксера является Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе.

Хижняк за свою любительскую карьеру также выиграл чемпионат мира (2017 год), чемпионат Европы (2017) и дважды побеждал на Европейских играх (2019, 2023).

На любительском ринге Хижняк выиграл 126 боев, 26 нокаутом и проиграл 17 поединков.

Другие результаты турнира Usyk 17 Promotion

В рамках вечера бокса от Usyk 17 Promotion в супертяжелом весе участник олимпийских игр Дмитрий Ловчинский нокаутировал турка Синана Кызилтаса уже в первом раунде. В этом же шоу состоялся дебют 17-летней Киры Макогоненко, которая по очкам победила Полину Довгинку.

В полутяжелой категории Николай Лактионов досрочно одолел молдаванина Андрея Санджуру - соперник отказался продолжать бой в третьем раунде из-за травмы. Айдер Абдураимов также ярко дебютировал, завершив поединок против Павла Павлова техническим нокаутом в третьем раунде.

В суперсреднем весе Джамал Кулиев нокаутировал Бурака Аккуша ударом по корпусу уже в первом раунде. Дебютант Даниил Жасан победил Николая Трофименко техническим нокаутом во втором раунде.

Эльвин Алиев одержал победу над колумбийцем Виктором Хулио после отказа соперника продолжать бой во втором раунде. Павел Ильюша нокаутировал латвийца Ивана Левицкого во втором раунде.

Александр Хижняк бокс Сборная Украины по боксу профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации