Олимпийский чемпион Хижняк выиграл нокаутом свой первый профессиональный бой

Олимпийский чемпион Парижа-2024 и серебряный призер Токио-2020 Александр Хижняк победил Уилмера Барона техническим нокаутом в первом раунде. Для него это был успешный дебют в профессиональном боксе.

Бой состоялся в Лесниках на арене Equides Club в рамках боксерского шоу Usyk 17 Promotion, сообщил портал Новини.LIVE.

Хижняк провел дебютный бой в суперсреднем весе до 76,2 кг. Его соперником стал колумбийский боксер Вилмер Барон, который имел рекорд 8 побед, 14 поражений и 1 ничью.

Украинец ожидаемо активно начал поединок и сразу захватил инициативу. Александр прижал соперника к канатам и контролировал дистанцию, заставляя Барона работать в обороне.

В середине первого раунда Хижняк отправил соперника в нокдаун после джеба. Барон поднялся и продолжил бой, однако не смог выровнять ситуацию.

В конце трехминутки украинец снова заставил соперника оказаться на канвасе. После второго падения Барон отказался от продолжения поединка, и рефери зафиксировал досрочную победу.

Хижняк одержал победу техническим нокаутом в первом раунде и начал профессиональную карьеру с показателем 1-0, 1 КО.

Для олимпийского чемпиона Парижа-2024 этот бой стал первым, но не последним в профессиональном статусе. Хижняк планирует совмещать выступления в профи с любительской карьерой. Главной целью боксера является Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе.

Хижняк за свою любительскую карьеру также выиграл чемпионат мира (2017 год), чемпионат Европы (2017) и дважды побеждал на Европейских играх (2019, 2023).

На любительском ринге Хижняк выиграл 126 боев, 26 нокаутом и проиграл 17 поединков.

Другие результаты турнира Usyk 17 Promotion

В рамках вечера бокса от Usyk 17 Promotion в супертяжелом весе участник олимпийских игр Дмитрий Ловчинский нокаутировал турка Синана Кызилтаса уже в первом раунде. В этом же шоу состоялся дебют 17-летней Киры Макогоненко, которая по очкам победила Полину Довгинку.

В полутяжелой категории Николай Лактионов досрочно одолел молдаванина Андрея Санджуру - соперник отказался продолжать бой в третьем раунде из-за травмы. Айдер Абдураимов также ярко дебютировал, завершив поединок против Павла Павлова техническим нокаутом в третьем раунде.

В суперсреднем весе Джамал Кулиев нокаутировал Бурака Аккуша ударом по корпусу уже в первом раунде. Дебютант Даниил Жасан победил Николая Трофименко техническим нокаутом во втором раунде.

Эльвин Алиев одержал победу над колумбийцем Виктором Хулио после отказа соперника продолжать бой во втором раунде. Павел Ильюша нокаутировал латвийца Ивана Левицкого во втором раунде.

