Главная Спорт Даниэль Лапин быстро нокаутировал соперника на шоу компании Усика

Даниэль Лапин быстро нокаутировал соперника на шоу компании Усика

Дата публикации 21 марта 2026 23:57
Даниэль Лапин. Фото: Reuters

Украинский боксер Даниэль Лапин победил Кристапса Булмейстарса техническим нокаутом в первом раунде в главном бою вечера Usyk 17 Promotion. Поединок состоялся в Лесниках под Киевом.

О результатах боя сообщил портал Новини.LIVE.

Лапин не почувствовал своего оппонента

Лапин, выступающий в полутяжелом весе до 79,4 кг, быстро перехватил инициативу в поединке. Украинец остановил атаку соперника, после чего провел серию ударов и заставил латвийца отступать к канатам.

После серии пропущенных ударов Булмейстарс опустился на колено и выплюнул капу. Рефери зафиксировал досрочную победу украинского боксера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лапин одержал 13-ю победу в карьере и сохранил ноль в графе поражений. Для латвийца это пятое поражение на профессиональном ринге.

В рамках вечера бокса также состоялось несколько других поединков с досрочными завершениями. Свой профессиональный дебют сделал олимпийский чемпион Александр Хижняк, который нокаутировал Вилмера Барона из Колумбии.

В супертяжелом весе Дмитрий Ловчинский нокаутировал Синана Кизилтаса в первом раунде.

17-летняя Кира Макогоненко дебютировала в профи и победила Полину Довгинку по очкам. В полутяжелом весе Николай Лактионов одолел Андрея Санджуру после отказа соперника в третьем раунде.

Айдер Абдураимов завершил свой бой техническим нокаутом в третьем раунде. В суперсреднем весе Джамал Кулиев нокаутировал Бурака Аккуша ударом по корпусу уже в первом раунде.

Дебютант Даниил Жасан победил Николая Трофименко техническим нокаутом во втором раунде. Эльвин Алиев заставил Виктора Хулио отказаться от продолжения боя во втором раунде.

Павел Ильюша также завершил свой поединок досрочно, нокаутировав Ивана Левицкого во втором раунде.

Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
