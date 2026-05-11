Фьюри попросил о третьем бое против Усика

Фьюри попросил о третьем бое против Усика

Дата публикации 11 мая 2026 06:45
Фьюри попросил Турки о третьем бое с Усиком после победы над Джошуа
Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что хочет в третий раз выйти на ринг против украинца Александра Усика. Британец также подтвердил намерение сначала провести бой с Энтони Джошуа.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети боксера.

Александр Усик
Александр Усик. Фото: Reuters

Фьюри захотел третьего боя с Усиком

Фьюри эмоционально обратился к главе Riyadh Season Турки Аль аш-Шейху и заявил, что уже готовится к возвращению на ринг.

"Турки, я бегаю, наматываю километры, как Рокки Бальбоа. После того как я разберусь с Джошуа, я хочу его сенсея. Я хочу реванш с Кроликом — Усиком", — заявил Фьюри.

Британец также заявил, что готов провести третий бой против Усика в Лондоне, Лас-Вегасе или Нью-Йорке.

Фьюри традиционно не сдерживался в высказываниях в адрес соперников. Он назвал себя главной звездой современного бокса и заявил, что именно его поединки приносят самые большие деньги.

"Есть только я. Больше никого нет. Я — курица, несущая золотые яйца", — сказал Фьюри.

Ранее британец дважды встречался с Усиком в 2024 году. Оба поединка завершились победами Усика решением судей.

После второго поражения Фьюри завершил карьеру, но впоследствии все же вернулся и провел бой против Арсланбека Махмудова.

Александр Усик Тайсон Фьюри Бой Усик — Фьюрі
Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
