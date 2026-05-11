Дружина Рафіньї своєю присутністю допомогла Барселоні перемогти Реал та стати чемпіонами

Наталія Беллолі. Фото: instagram.com/taia_belloli/

Вінгер "Барселони" Рафінья став одним із героїв чемпіонського сезону каталонців, а поруч із ним на трибунах постійно перебуває його дружина Наталія Родригес Беллолі. Бразилійка підтримала команду й під час переможного "Ель-Класіко" проти "Реала", після якого каталонці офіційно оформили титул чемпіона Іспанії.

Дружина Рафіньї підтримала "Барселону" на "Ель-Класіко"

Історія стосунків Рафіньї та Наталії почалася ще у 2013 році, коли футболіст лише робив перші кроки у професійному футболі в Бразилії. Тоді майбутній лідер "Барселони" виступав за молодіжну команду "Аваї" і лише розпочинав професійну кар’єру.

Наталія була поруч із ним задовго до популярності, великих контрактів і трансферу до "Барси". Пара тривалий час залишалася близькими друзями, а згодом їхні стосунки переросли у роман.

Публічно про свої стосунки вони оголосили лише через вісім років після знайомства. Відтоді Беллолі регулярно супроводжує футболіста на матчах та підтримує його під час важливих ігор.

На матчі "Барселона" — "Реал" Наталія також була присутня на трибунах і святкувала перемогу каталонців із рахунком 2:0. Команда Ганса-Дітера Фліка достроково оформила чемпіонство в Ла Лізі.

Наталія Беллолі активно веде соцмережі, де ділиться фото з подорожей, сімейного життя та матчів чоловіка. Вболівальники "Барселони" давно вважають її однією з найефектніших дружин футболістів каталонського клубу.

