Барселона обіграла Реал в Ель Класіко та вперше стала чемпіоном в грі з мадридцями

Барселона упевнено обіграла мадридський Реал
"Барселона" достроково стала чемпіоном Іспанії в сезоні 2025/2026 рр. У центральному матчі 35-го туру каталонці на "Камп Ноу" перемогли мадридський "Реал" з рахунком 2:0.
Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.
"Барселона" не залишила шансів "Реалу"
Команда Ганса-Дітера Фліка активно розпочала матч та вже на дев’ятій хвилині відкрила рахунок. Маркус Рашфорд фантастичним ударом зі штрафного відправив м’яч у верхній кут воріт Тібо Куртуа.
Після пропущеного гола "Реал" намагався відповісти швидкими атаками через Вінісіуса Жуніора та Джуда Беллінгема, однак захист каталонців діяв упевнено.
На 18-й хвилині "Барселона" подвоїла перевагу. Фермін Лопес виконав передачу до штрафного майданчика, Дані Ольмо п’ятою скинув м’яч під удар Феррану Торресу, який точно пробив повз Тібо Куртуа.
До перерви каталонці повністю контролювали гру та були ближчими до третього гола, ніж суперник до скорочення відставання.
У другому таймі матч став жорсткішим. На 50-й хвилині між гравцями виникла сутичка після того, як Марко Асенсіо пробив по воротах після свистка арбітра, а Дані Ольмо відштовхнув суперника. Обидва футболісти отримали жовті картки.
"Реал" намагався повернути інтригу, але команда Альвара Арбелоа так і не змогла реалізувати свої моменти. Найкращий шанс мадридці втратили після удару Орельєна Чуамені головою на 74-й хвилині.
Наприкінці гри "Барселона" спокійно довела матч до перемоги. Після фінального свистка каталонці офіційно оформили чемпіонство в Ла Лізі. Вперше каталонці оформили чемпіонство в матчі проти "Реала".
"Барселона" — "Реал" Мадрид — 2:0
Голи: Рашфорд, 9, Торрес, 18
"Барселона": Ж. Гарсія — Е. Гарсія, Кубарсі, Мартін, Канселу — Гаві (Берналь, 77), Педрі — Рашфорд (Рафінья, 64), Ольмо (де Йонг, 64), Фермін (Бальде, 87) — Торрес (Левандовські, 77).
"Реал" Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд, Рюдігер, Гюйсен, Ф. Гарсія — Б. Діас (Мастантуоно, 79), Камавінга (Пітарч, 70), Чуамені, Беллінгем — Г. Гарсія (С. Перес, 79), Вінісіус.
Попередження: Ольмо, Рафінья — Камавінга, Асенсіо, Александер-Арнольд
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Девід Бекхем назвав свого підопічного найкращим футболістом в історії.
Також портал Новини.LIVE писав про чемпіонський бій, де Даніель Дюбуа декласував Фабіо Вордлі попри два нокдауна.