Барселона уверенно обыграла мадридский Реал

Дата публикации 11 мая 2026 00:27
Барселона обыграла Реал в Эль-Класико и впервые стала чемпионом в игре с мадридцами
Игроки "Барселоны" празднуют чемпионство. Фото: Reuters

"Барселона" досрочно стала чемпионом Испании в сезоне 2025/2026 гг. В центральном матче 35-го тура каталонцы на "Камп Ноу" победили мадридский "Реал" со счетом 2:0.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

"Барселона" не оставила шансов "Реалу"

Команда Ганса-Дитера Флика активно начала матч и уже на девятой минуте открыла счет. Маркус Рашфорд фантастическим ударом со штрафного отправил мяч в верхний угол ворот Тибо Куртуа.

После пропущенного гола "Реал" пытался ответить быстрыми атаками через Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема, однако защита каталонцев действовала уверенно.

На 18-й минуте "Барселона" удвоила преимущество. Фермин Лопес выполнил передачу в штрафную площадку, Дани Ольмо пяткой сбросил мяч под удар Феррану Торресу, который точно пробил мимо Тибо Куртуа.

До перерыва каталонцы полностью контролировали игру и были ближе к третьему голу, чем соперник к сокращению отставания.

Во втором тайме матч стал более жестким. На 50-й минуте между игроками возникла стычка после того, как Марко Асенсио пробил по воротам после свистка арбитра, а Дани Ольмо оттолкнул соперника. Оба футболиста получили желтые карточки.

"Реал" пытался вернуть интригу, но команда Альвара Арбелоа так и не смогла реализовать свои моменты. Лучший шанс мадридцы упустили после удара Орельена Чуамени головой на 74-й минуте.

В конце игры "Барселона" спокойно довела матч до победы. После финального свистка каталонцы официально оформили чемпионство в Ла Лиге. Впервые каталонцы оформили чемпионство в матче против "Реала".

"Барселона" - "Реал" Мадрид - 2:0

Голы: Рашфорд, 9, Торрес, 18

"Барселона": Ж. Гарсия — Э. Гарсия, Кубарси, Мартин, Канселу — Гави (Берналь, 77), Педри — Рашфорд (Рафинья, 64), Ольмо (де Йонг, 64), Фермин (Бальде, 87) — Торрес (Левандовски, 77).

"Реал" Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд, Рюдигер, Гюйсен, Ф. Гарсия — Б. Диас (Мастантуоно, 79), Камавинга (Питарч, 70), Чуамени, Беллингем — Г. Гарсия (С. Перес, 79), Винисиус.

Предупреждения: Ольмо, Рафинья — Камавинга, Асенсио, Александер-Арнольд

Реал Мадрид Барселона Испанская Ла Лига
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
