У тренера Барселони Фліка помер батько перед Ель-Класіко

Головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік пережив сімейну трагедію в день матчу з "Реалом" у чемпіонаті Іспанії. Вранці перед "Ель-Класіко" помер батько німецького спеціаліста.

Каталонський клуб офіційно підтвердив трагічну новину вранці 10 травня. У заяві "Барселона" висловила співчуття тренеру та його родині.

"Уся родина "Барселони" поділяє біль Ганса-Дітера Фліка та його близьких у цей важкий момент", — йдеться у повідомленні клубу.

За інформацією іспанських ЗМІ, Флік особисто повідомив футболістам та керівництву команди про смерть батька в день матчу з мадридським "Реалом".

Попри трагедію, наставник вирішив залишитися з командою на "Ель-Класіко". Очікується, що він керуватиме "Барселоною" з лави запасних, а вже після гри вирушить до Німеччини, щоб бути поруч із родиною.

Зазначається, що новина серйозно вплинула на атмосферу всередині каталонської команди перед принциповим матчем сезону.

На трагедію також відреагував мадридський "Реал". "Вершкові" опублікували офіційну заяву зі словами підтримки для тренера суперників.

"Реал" глибоко сумує через смерть батька Хансі Фліка. Клуб висловлює співчуття його родині та близьким. Спочивай у мирі", — йдеться у повідомленні мадридського клубу.

