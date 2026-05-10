Амосов задушив Альвареса та здобув другу перемогу в UFC

Ярослав Амосов. Фото: Reuters

Український боєць Ярослав Амосов здобув другу поспіль перемогу в UFC. На турнірі UFC 328 у Ньюарку українець достроково переміг представника Іспанії Хоеля Альвареса.

Про результат бою повідомив портал Новини.LIVE.

Ярослав Амосов та Хоель Альварес. Фото: Reuters

Амосов не залишив шансів опоненту

Амосов із перших хвилин захопив ініціативу та почав домінувати над суперником у партері. Українець утримував Альвареса та не давав тому битися стійці.

У стартовому раунді українець неодноразово переводив Альвареса на настил та повністю контролював хід бою. Іспанець практично не мав можливості працювати у стійці та більшість часу змушений був захищатися.

На початку другого раунду Амосов деякий час працював у стійці, після чого знову успішно перевів суперника вниз. Українець миттєво зайняв вигідну позицію та провів задушливий прийом ручним трикутником.

Читайте також:

Альварес не зміг вибратися із захоплення та був змушений здатися. Суддя зафіксував перемогу Амосова сабмішеном у другому раунді.

Yaroslav Amosov finished Yoel Alvarez brightly in the second round and immediately challenged future victories in the Brady vs. Buckley fight. pic.twitter.com/dyzozVG4Wp — bonduelle (@bonduelleioat) May 10, 2026

Для українця це вже друга успішна поява в UFC. У грудні минулого року Ярослав дебютував у найсильнішій лізі світу перемогою над американцем Нілом Магні. Тоді Амосов завершив бій задушливим прийомом "анаконда" вже у першому раунді.

Після перемоги над Альваресом рекорд українця у змішаних єдиноборствах тепер становить 30 перемог при одній поразці.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Даніель Дюбуа побував у двох нокдаунах, але все одно впевнено переміг Фабіо Вордлі та завоював чемпіонський пояс WBO.

Також Новини.LIVE інформував, що Девід Бекхем назвав футболіста, якого вважає найкращим гравцем в історії світового футболу.