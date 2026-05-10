Головна Спорт Амосов задушив свого другого суперника в UFC

Дата публікації: 10 травня 2026 07:49
Амосов задушив Альвареса та здобув другу перемогу в UFC
Ярослав Амосов. Фото: Reuters

Український боєць Ярослав Амосов здобув другу поспіль перемогу в UFC. На турнірі UFC 328 у Ньюарку українець достроково переміг представника Іспанії Хоеля Альвареса.

Про результат бою повідомив портал Новини.LIVE.

Ярослав Амосов
Ярослав Амосов та Хоель Альварес. Фото: Reuters

Амосов не залишив шансів опоненту

Амосов із перших хвилин захопив ініціативу та почав домінувати над суперником у партері. Українець утримував Альвареса та не давав тому битися  стійці.

У стартовому раунді українець неодноразово переводив Альвареса на настил та повністю контролював хід бою. Іспанець практично не мав можливості працювати у стійці та більшість часу змушений був захищатися.

На початку другого раунду Амосов деякий час працював у стійці, після чого знову успішно перевів суперника вниз. Українець миттєво зайняв вигідну позицію та провів задушливий прийом ручним трикутником.

Альварес не зміг вибратися із захоплення та був змушений здатися. Суддя зафіксував перемогу Амосова сабмішеном у другому раунді.

Для українця це вже друга успішна поява в UFC. У грудні минулого року Ярослав дебютував у найсильнішій лізі світу перемогою над американцем Нілом Магні. Тоді Амосов завершив бій задушливим прийомом "анаконда" вже у першому раунді.

Після перемоги над Альваресом рекорд українця у змішаних єдиноборствах тепер становить 30 перемог при одній поразці.

ММА UFC Ярослав Амосов
Андрій Андрущак - Редактор
