Амосов пройшов зважування перед боєм на UFC 328

Український боєць UFC Ярослав Амосов успішно пройшов офіційну процедуру зважування перед своїм другим поєдинком у промоушені. Суперником українця стане представник Іспанії Хоель Альварес.

Перед боєм у напівсередній вазі обидва спортсмени показали однакову вагу — 77 кг. Поєдинок відбудеться 9 травня на турнірі UFC 328 у Ньюарку.

Незадовго до церемонії Амосов активно ганяв вагу в підтрибунному приміщенні. У цей момент поруч був колишній чемпіон UFC та чинний володар титулу BMF Чарльз Олівейра. Бразилець звернув увагу на українця, після чого бійці зробили спільне фото.

Також у соцмережах з’явилися кадри підготовки Амосова до зважування, де українець під пісні Парфенюка завершував фінальний етап підготовки перед виходом на ваги.

Для Амосова цей бій стане другим у UFC після успішного дебюту наприкінці 2025 року. 14 грудня українець виступив на турнірі UFC on ESPN 73, де вже в першому раунді переміг американця Ніла Магні задушливим прийомом.

До переходу в UFC Амосов був чемпіоном Bellator і вважався одним із найсильніших бійців напівсередньої ваги за межами американського промоушену. Зараз українець має рекорд — 29 перемог і лише одна поразка в професійній кар’єрі.

Хоель Альварес підходить до бою з рекордом — 23 перемоги і 3 поразки. Іспанець відомий своїм агресивним стилем і великою кількістю дострокових перемог.