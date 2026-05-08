Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Амосов пройшов зважування перед другим боєм в UFC: ганяв вагу під Парфенюка

Амосов пройшов зважування перед другим боєм в UFC: ганяв вагу під Парфенюка

Ua ru
Дата публікації: 8 травня 2026 21:33
Амосов пройшов зважування перед боєм на UFC 328
Ярослав Амосов. Фото: instagram.com/s_amoskin

Український боєць UFC Ярослав Амосов успішно пройшов офіційну процедуру зважування перед своїм другим поєдинком у промоушені. Суперником українця стане представник Іспанії Хоель Альварес.

Про результат зважування повідомив портал Новини.LIVE.

Амосов пройшов зважування перед боєм

Перед боєм у напівсередній вазі обидва спортсмени показали однакову вагу — 77 кг. Поєдинок відбудеться 9 травня на турнірі UFC 328 у Ньюарку.

Незадовго до церемонії Амосов активно ганяв вагу в підтрибунному приміщенні. У цей момент поруч був колишній чемпіон UFC та чинний володар титулу BMF Чарльз Олівейра. Бразилець звернув увагу на українця, після чого бійці зробили спільне фото.

Також у соцмережах з’явилися кадри підготовки Амосова до зважування, де українець під пісні Парфенюка завершував фінальний етап підготовки перед виходом на ваги.

Читайте також:

Для Амосова цей бій стане другим у UFC після успішного дебюту наприкінці 2025 року. 14 грудня українець виступив на турнірі UFC on ESPN 73, де вже в першому раунді переміг американця Ніла Магні задушливим прийомом.

До переходу в UFC Амосов був чемпіоном Bellator і вважався одним із найсильніших бійців напівсередньої ваги за межами американського промоушену. Зараз українець має рекорд — 29 перемог і лише одна поразка в професійній кар’єрі.

Хоель Альварес підходить до бою з рекордом — 23 перемоги і 3 поразки. Іспанець відомий своїм агресивним стилем і великою кількістю дострокових перемог.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Кріштіану Роналду забив свій 100-й гол у чемпіонаті Саудівської Аравії та продовжує вести "Аль-Наср" у боротьбі за титул.

Також Новини.LIVE інформував, що син Роналду потрапив у сферу інтересів одразу двох європейських грандів.

ММА UFC Ярослав Амосов
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації