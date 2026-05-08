Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Амосов прошел взвешивание перед вторым боем в UFC: гонял вес под Парфенюка

Амосов прошел взвешивание перед вторым боем в UFC: гонял вес под Парфенюка

Ua ru
Дата публикации 8 мая 2026 21:33
Амосов прошел взвешивание перед боем на UFC 328
Ярослав Амосов. Фото: instagram.com/s_amoskin

Украинский боец UFC Ярослав Амосов успешно прошел официальную процедуру взвешивания перед своим вторым поединком в промоушене. Соперником украинца станет представитель Испании Хоэль Альварес.

О результате взвешивания сообщил портал Новини.LIVE.

Амосов прошел взвешивание перед боем

Перед боем в полусреднем весе оба спортсмена показали одинаковый вес — 77 кг. Поединок состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке.

Незадолго до церемонии Амосов активно гонял вес в подтрибунном помещении. В этот момент рядом был бывший чемпион UFC и действующий обладатель титула BMF Чарльз Оливейра. Бразилец обратил внимание на украинца, после чего бойцы сделали совместное фото.

Читайте также:

Также в соцсетях появились кадры подготовки Амосова к взвешиванию, где украинец под песни Парфенюка завершал финальный этап подготовки перед выходом на весы.

Для Амосова этот бой станет вторым в UFC после успешного дебюта в конце 2025 года. 14 декабря украинец выступил на турнире UFC on ESPN 73, где уже в первом раунде победил американца Нила Магни удушающим приемом.

До перехода в UFC Амосов был чемпионом Bellator и считался одним из сильнейших бойцов полусреднего веса за пределами американского промоушена. Сейчас украинец имеет рекорд - 29 побед и лишь одно поражение в профессиональной карьере.

Хоэль Альварес подходит к бою с рекордом - 23 победы и 3 поражения. Испанец известен своим агрессивным стилем и большим количеством досрочных побед.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Криштиану Роналду забил свой 100-й гол в чемпионате Саудовской Аравии и продолжает вести "Аль-Наср" в борьбе за титул.

Также Новини.LIVE информировал, что сын Роналду попал в сферу интересов сразу двух европейских грандов.

ММА UFC Ярослав Амосов
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации