Амосов прошел взвешивание перед боем на UFC 328

Ярослав Амосов. Фото: instagram.com/s_amoskin

Украинский боец UFC Ярослав Амосов успешно прошел официальную процедуру взвешивания перед своим вторым поединком в промоушене. Соперником украинца станет представитель Испании Хоэль Альварес.

Перед боем в полусреднем весе оба спортсмена показали одинаковый вес — 77 кг. Поединок состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке.

Незадолго до церемонии Амосов активно гонял вес в подтрибунном помещении. В этот момент рядом был бывший чемпион UFC и действующий обладатель титула BMF Чарльз Оливейра. Бразилец обратил внимание на украинца, после чего бойцы сделали совместное фото.

Также в соцсетях появились кадры подготовки Амосова к взвешиванию, где украинец под песни Парфенюка завершал финальный этап подготовки перед выходом на весы.

Для Амосова этот бой станет вторым в UFC после успешного дебюта в конце 2025 года. 14 декабря украинец выступил на турнире UFC on ESPN 73, где уже в первом раунде победил американца Нила Магни удушающим приемом.

До перехода в UFC Амосов был чемпионом Bellator и считался одним из сильнейших бойцов полусреднего веса за пределами американского промоушена. Сейчас украинец имеет рекорд - 29 побед и лишь одно поражение в профессиональной карьере.

Хоэль Альварес подходит к бою с рекордом - 23 победы и 3 поражения. Испанец известен своим агрессивным стилем и большим количеством досрочных побед.