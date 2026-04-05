Амосов отримав нового суперника в UFC і дату наступного бою

Ярослав Амосов. Фото: instagram.com/vanhorne_pictures

Український боєць Ярослав Амосов дізнався ім’я наступного суперника в UFC та дату бою. Напівсередньоваговик зустрінеться з іспанцем Хоелем Альваресом 9 травня 2026 року в Нью-Джерсі.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на UFC.

Амосов отримав у суперники молодого таланта

Амосов проведе другий поєдинок у UFC після успішного дебюту, який відбувся чотири місяці тому. Тоді українець переміг американця Ніла Магні задушливим прийомом вже в першому раунді, здобувши 29-ту перемогу в кар’єрі за однієї поразки.

До переходу в UFC Амосов виступав у Bellator у 2018–2023 роках, де він став чемпіоном у напівсередній вазі у 2021 році. Він провів успішний захист титулу у 2023 році, але втратив пояс після поразки нокаутом від Джейсона Джексона — це єдина поразка українця у професійній кар’єрі.

Майбутній суперник українця Альварес має 26 боїв у ММА, у яких здобув 23 перемоги та зазнав трьох поразок. В UFC іспанець дебютував у 2019 році, після чого виграв вісім із дев’яти наступних поєдинків, п’ять із яких він завершив достроково.

Останній бій Альварес провів у жовтні 2025 року, коли переміг Вісенте Луке рішенням суддів і довів серію перемог до чотирьох поспіль. Поєдинок із Амосовим стане для нього шансом закріпитися у топ-15 в напівсередній вазі.

Амосов, якому 32 роки, виступає в змішаних єдиноборствах із 2012 року. Окрім успіхів у ММА, він є багаторазовим чемпіоном світу з самбо, де він здобув чотири золоті та одну бронзову медаль у період 2012–2017 років.

